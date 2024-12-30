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30.12.2024, 13:26

«В край обнаглели»: казахстанцы возмущены очередным повышением цен на интернет от Beeline

Новости Казахстана 0 14 249

Казахстанцы стали массово жаловаться на подорожание тарифа «Интернет дома» от Beeline Казахстан. Пользователи Сети активно делятся возмущением по поводу повышения стоимости и качества предоставляемых услуг, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

«Билайн в край обнаглели, 3 года назад устанавливал тариф «Интернет дома» за 7 000 тенге, и с тех пор тариф каждый год дорожает. В этом году снова повышение. В результате, за интернет теперь приходится платить 13 390 тенге», — пишет один из абонентов компании.

Другие пользователи также выразили недовольство регулярным повышением цен.

«Каждые 2-3 месяца Beeline поднимает цены на интернет, скоро будем платить по 20 000 тенге, при этом качество оставляет желать лучшего», — отмечает казахстанец, обратившийся с жалобой в Сеть.

Жалобы касаются не только повышения тарифов, но и ухудшения качества связи.

«Почему так часто поднимаются цены? Качество интернета плохое, мы сидели неделю и ждали улучшения, а теперь вот такие новые тарифы», — пишут недовольные клиенты.

В ответ на волну жалоб компания Beeline Казахстан опубликовала заявление, в котором объяснила повышение тарифов рядом факторов, включая рост потребления мобильных данных, инфляцию, девальвацию тенге и необходимость модернизации сетевой инфраструктуры.

Компания подчеркнула, что за последние три года они вложили более 220 млрд тенге в развитие сети, увеличив количество базовых станций и улучшив качество связи. Также Beeline отметил, что повышенные тарифы необходимы для поддержания стабильности связи в условиях растущего спроса и инфляции.

«Мы понимаем, что повышение цен может вызывать неудобства, но наши затраты на улучшение качества связи и модернизацию инфраструктуры требуют этих шагов», — заявили представители компании.

В сентябре мы писали о том, что  около 100 участников только одной группы в Сети сообщили, что столкнулись с отсутствием интернета. В основном это те, кто пользовался домашним интернетом от компании Beeline.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Просто нужно взять и проверить, а правомерно ли очередное повышение тарифов. Только в начале этого года повышали на 3 тысячи тенге, теперь опять на 3 000. Разве у нас настолько большая инфляция? Говорят, что они вложили деньги на развитие сети, так с увеличением абонентов и выгоду больше получат, это же они в свое развитие вкладывают, не в наше. Они задумываются откуда людям дополнительные деньги брать? Зарплаты нам не поднимают и сказали в этом году не будут поднимать. Хоть уходи из этого Билайна.
30.12.2024, 09:13
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