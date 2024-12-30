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30.12.2024, 14:14

Штрафы: что изменилось и что ждет водителей Казахстана в 2025 году

Новости Казахстана 0 569

2024 год стал поворотным для казахстанских водителей: новые штрафы, новые правила и, конечно, более строгий контроль за безопасностью на дорогах. Средняя скорость, электромобили и мопеды — в фокусе изменений, которые, несмотря на их серьезность, порой могут удивить. Но на этом изменения не заканчиваются! Уже с 1 января 2025 года водителей ждет увеличение штрафов, а также более жесткие требования для владельцев машин с иностранными номерами. Так что, если вы хотите избежать финансовых потерь, не спешите расслабляться и читайте обзор Liter.kz.

Фотоколлаж Liter.kz
Фотоколлаж Liter.kz

Штрафы: что изменилось в 2024 году?

2024 год запомнится казахстанским водителям не только ростом цен на топливо, но и масштабным обновлением правил дорожного движения. С 4 декабря вступил в силу закон, который ввел новые виды административных наказаний, начиная с учета средней скорости движения на определенных участках трасс и заканчивая штрафами за неправильное использование парковочных мест для электромобилей.

Средняя скорость на трассах

Начиная с декабря 2024 года водители обязаны учитывать среднюю скорость на прямолинейных участках междугородних дорог. Превышение грозит штрафами от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге в 2024 году), в зависимости от степени нарушения. С января 2025 года суммы вырастут до 19 660 и 157 280 тенге соответственно.

Увеличенные штрафы за превышение скорости

Наказания за превышение максимальной скорости движения стали более суровыми. За нарушение на 60 км/ч и более штраф составляет 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году), а с 2025 года — 157 280 тенге. Повторное нарушение в течение года увеличит штраф до 60 МРП, или 235 920 тенге.

Электромобили под прицелом

Владельцы электрокаров теперь обязаны иметь специальный опознавательный знак. За его отсутствие предусмотрено предупреждение, а за повторное нарушение — штраф в 3 МРП (11 076 тенге в 2024 году и 11 796 тенге в 2025 году). Также строго регламентировано использование мест для зарядки: парковка без зарядки электромобиля обойдется в 5 МРП, а повторное нарушение в течение года — в 10 МРП (39 320 тенге с 2025 года).

Новые правила для мопедов

С апреля 2025 года вводятся обязательная регистрация мопедов и требование наличия водительского удостоверения. К мопедистам начнут применяться все действующие правила и штрафы, как и к водителям автомобилей.

Другие изменения

Превышение скорости на 10–20 км/ч в 2024 году карается штрафом в 5 МРП (18 460 тенге), а с 2025 года сумма увеличится до 19 660 тенге. За управление автомобилем без прав придется заплатить 5 МРП, или 19 660 тенге. Нарушение правил перевозки пассажиров, использование телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности также будут стоить 5 МРП.

Сколько денег собрали за штрафы в 2024 году?

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что за 11 месяцев 2024 года в бюджет поступило 217 миллиардов тенге в виде штрафов. Из них 121 миллиард тенге составляют штрафы, налагаемые МВД. Большая часть средств (159,5 миллиарда тенге) поступила в местные бюджеты, а 15,3 миллиарда тенге — в Национальный фонд. Оставшаяся часть ушла в республиканский бюджет.

При этом уже бывший министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что административные штрафы не прогнозируются, так как невозможно заранее определить количество нарушений.

Что ждет водителей в 2025 году?

С 1 января 2025 года суммы административных штрафов вырастут из-за увеличения размера МРП на 6,5%. В настоящее время МРП составляет 3692 тенге, однако с 1 января 2025 года он возрастет до 3932 тенге. Это отразится на штрафах. Так, к примеру:

  • Превышение скорости на 10–20 км/ч: 19 660 тенге (вместо 18 460 тенге в 2024 году);
  • Превышение на 20–40 км/ч: 39 320 тенге;
  • Превышение на 40+ км/ч: 78 640 тенге.

Новые штрафы затронут и владельцев автомобилей с иностранными номерами, которые обязаны зарегистрироваться в Казахстане. За неуплату утилизационного сбора или первичной регистрации суммы штрафов будут варьироваться от 196 600 тенге до 2,2 миллиона тенге в зависимости от объема двигателя.

2024 год стал годом серьезных изменений для водителей Казахстана, а 2025 обещает быть не менее значимым. Нововведения направлены на повышение безопасности на дорогах и упорядочение использования транспортных средств. Водителям рекомендуется внимательно следить за изменениями законодательства и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и сохранить свои средства.

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