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30.12.2024, 14:57

Самая громкая кража года в Астане: своровали часы стоимостью в несколько квартир

Новости Казахстана 0 549

Полиция Астаны рассказала о самой громкой краже 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Фото: wikimedia
Фото: wikimedia

По информации ведомства, в начале 2024 года, после новогодних праздников, астанчанин, вернувшись домой, обнаружил вскрытый сейф, из которого украли наручные часы Breguet Tourbillon стоимостью 110 тысяч долларов США (около 50 млн тенге по курсу января 2024 года), Franck Muller и Daniel Roth – стоимость каждых по 55 тысяч долларов США (около 50 млн тенге), а также часы Rado стоимостью около тысячи долларов (около 500 тыс. тенге по курсу января 2024 года).

"Помимо этого, были украдены 650 тысяч тенге и 2200 долларов. Злоумышленники, узнав о временном отсутствии хозяина, проникли в его квартиру путем подбора ключа. В ходе оперативной работы полицейских причастность двоих подозреваемых к краже была полностью доказана. По решению суда они были приговорены к разным годам лишения свободы", – отметили в полиции.

В период новогодних праздников столичная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности для защиты имущества.

В декабре 2024 года полиция Астаны раскрыла дерзкую кражу из ломбарда: иностранцы проникли в ломбард и украли 654 золотых изделий общей стоимостью 45 млн тенге, а также более 1,5 млн тенге наличными из кассы.

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