Сколько стоит минута поездки в Казахстане? Новые данные от Яндекс Go

Средняя стоимость минуты поездки через Яндекс Go в Казахстане за год выросла на 8 процентов, почти догнав уровень инфляции, который составил 8,8 процента. В то же время спрос на сервис увеличился на 28 процентов, а поездки с попутчиками стали популярнее на 10 процентов. Какие факторы влияют на цены и как сэкономить на поездках — рассказали в компании, передает tengrinews.kz
Как пояснили в Яндекс Go, за год спрос на поездки через сервис вырос на 28 процентов, а их средняя продолжительность увеличилась на 4,5 процента.
Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки во всех тарифах, кроме корпоративных. Такой метод оценки учитывает все факторы, влияющие на конечную стоимость поездки: выбранный тариф, время в пути, дистанцию поездки, а также повышенный спрос, например, в непогоду или час пик.
В сервисе сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года с годом ранее. Данные за 12 месяцев учитывают все сезонные колебания, в том числе позволяют включить в расчет декабрь с пиковым спросом. Данные рассчитаны для всего Казахстана и отдельно для крупных городов с населением более 1 миллиона человек — Алматы, Астаны и Шымкента.
Средняя стоимость минуты поездки по стране в целом увеличилась на 8 процентов. По данным бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, средняя годовая инфляция в стране за период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года составила 8,8 процента. В Астане средняя стоимость минуты за год выросла на 7 процентов, в Алматы и в Шымкенте — на 10 процентов.
На рост средней стоимости минуты могут влиять рост цен на бензин, запчасти и обслуживание автомобилей. Важным фактором, влияющим на цену поездок, является объем спроса и его колебания: например, сезонные или краткосрочные, связанные с погодой или каким-то событием. Если таких краткосрочных колебаний спроса в течение года было значительно больше, чем в предыдущем, например, зима выдалась более снежной, они могут заметно влиять на динамику цен за весь год.
В случае таких колебаний количество желающих уехать значительно превышает количество доступных машин, и алгоритм временно повышает цену поездки, чтобы привлечь на линию больше водителей и одновременно отсечь часть спроса. Как только автомобилей становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены возвращаются в нормальное состояние.
За год спрос на поездки через Яндекс Go в Казахстане увеличился на 28 процентов, при этом число активных водителей в сервисе за аналогичный период выросло на 8,5 процента. По данным сервиса, за год в Казахстане средняя продолжительность поездки выросла на 4,5 процента.
В Яндекс Go есть опции, которые позволяют сэкономить при поездках даже в период повышенного спроса. Например, приложение может предложить подождать машину чуть дольше или пройтись несколько минут до более удобной водителю точки посадки. Стоимость будет ниже, если выбрать тариф "Вместе" и разделить поездку с попутчиком. В 2024 году в Казахстане число поездок в данном тарифе увеличилось на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.
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