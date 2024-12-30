Сколько стоит минута поездки в Казахстане? Новые данные от Яндекс Go

Средняя стоимость минуты поездки через Яндекс Go в Казахстане за год выросла на 8 процентов, почти догнав уровень инфляции, который составил 8,8 процента. В то же время спрос на сервис увеличился на 28 процентов, а поездки с попутчиками стали популярнее на 10 процентов. Какие факторы влияют на цены и как сэкономить на поездках — рассказали в компании, передает tengrinews.kz

Фото: Яндекс Go

Как пояснили в Яндекс Go, за год спрос на поездки через сервис вырос на 28 процентов, а их средняя продолжительность увеличилась на 4,5 процента.

Средняя стоимость минуты поездки

Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки во всех тарифах, кроме корпоративных. Такой метод оценки учитывает все факторы, влияющие на конечную стоимость поездки: выбранный тариф, время в пути, дистанцию поездки, а также повышенный спрос, например, в непогоду или час пик.

В сервисе сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года с годом ранее. Данные за 12 месяцев учитывают все сезонные колебания, в том числе позволяют включить в расчет декабрь с пиковым спросом. Данные рассчитаны для всего Казахстана и отдельно для крупных городов с населением более 1 миллиона человек — Алматы, Астаны и Шымкента.

Средняя стоимость минуты поездки по стране в целом увеличилась на 8 процентов. По данным бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, средняя годовая инфляция в стране за период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года составила 8,8 процента. В Астане средняя стоимость минуты за год выросла на 7 процентов, в Алматы и в Шымкенте — на 10 процентов.

Что влияет на рост стоимости?

На рост средней стоимости минуты могут влиять рост цен на бензин, запчасти и обслуживание автомобилей. Важным фактором, влияющим на цену поездок, является объем спроса и его колебания: например, сезонные или краткосрочные, связанные с погодой или каким-то событием. Если таких краткосрочных колебаний спроса в течение года было значительно больше, чем в предыдущем, например, зима выдалась более снежной, они могут заметно влиять на динамику цен за весь год.

В случае таких колебаний количество желающих уехать значительно превышает количество доступных машин, и алгоритм временно повышает цену поездки, чтобы привлечь на линию больше водителей и одновременно отсечь часть спроса. Как только автомобилей становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены возвращаются в нормальное состояние.

За год спрос на поездки через Яндекс Go в Казахстане увеличился на 28 процентов, при этом число активных водителей в сервисе за аналогичный период выросло на 8,5 процента. По данным сервиса, за год в Казахстане средняя продолжительность поездки выросла на 4,5 процента.

Как сэкономить на поездках?

В Яндекс Go есть опции, которые позволяют сэкономить при поездках даже в период повышенного спроса. Например, приложение может предложить подождать машину чуть дольше или пройтись несколько минут до более удобной водителю точки посадки. Стоимость будет ниже, если выбрать тариф "Вместе" и разделить поездку с попутчиком. В 2024 году в Казахстане число поездок в данном тарифе увеличилось на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.