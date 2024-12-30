На сколько вырастут социальные отчисления в Казахстане

В 2024 году ставка социальных отчислений в ГФСС составляет 3,5%, но с начала 2025 года она увеличится до 5% от объекта исчисления. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В отличие от пособий, социальные выплаты могут получить только участники системы страхования, то есть те граждане, за которых уплачиваются социальные отчисления.

В текущем году размер отчислений составляет 3,5% от объекта исчисления. Однако, как сообщили в ГФСС, с 1 января 2025 года ставка увеличится до 5%. Стоит отметить, что это увеличение никак не повлияет на величину социальных выплат, ведь они зависят от размера заработной платы работника.

Между тем некоторые соцвыплаты из фонда в 2025 году действительно вырастут на 6,5%, но это повышение связано не с увеличением ставок.

При этом индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность через интернет-платформы, также смогут самостоятельно выбрать ставку – 1% или 5% от дохода.

Для тех, кто платит единый платеж, размер социальных отчислений составит 4,5% от дохода. При этом в него также входят индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на медстраховку.

Стоит отметить, что на самом деле никакого повышения нет – ставка в 5% действовала до 2018 года, но во время введения в Казахстане системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) была временно снижена, чтобы смягчить налоговую нагрузку на работодателей. Другими словами, в 2025 году просто вернут прежнюю ставку соцотчислений.