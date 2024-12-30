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30.12.2024, 17:39

Казахстанцы могут проверить наличие запрета на выезд за рубеж через eGov

Новости Казахстана 0 334

Астана. 30 декабря. КазТАГ ­– Проверить наличие запрета на выезд за рубеж можно с помощью портала eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile, сообщает пресс-служба пресс-служба АО «НИТ».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

«Каждый, кто планирует заграничное путешествие, хочет быть уверенным, что ничто не помешает его планам. Однако разного рода задолженности могут стать причиной ограничения выезда. Чтобы избежать подобных ситуаций, граждане могут оперативно проверить наличие запрета на выезд из страны через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile», - говорится в сообщении.

Неоплаченные налоги, штрафы, алименты, задолженности перед коммунальными службами, а также долги перед физическими или юридическими лицами, если они имеют соответствующее документальное подтверждение могут стать причиной запрета выехать за границу.

«Ограничения на выезд могут быть применены при сумме долга от 40 МРП, либо при просрочке выплат по алиментам в более чем 3 месяца, при условии, что судом вынесено соответствующее постановление о взыскании. Постановление судебного исполнителя, утвержденное судом, направляется в Пограничную службу КНБ РК, которая и блокирует возможность пересечения границы», - пояснили в «НИТ».

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