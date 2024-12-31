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30.12.2024, 19:21

Букеты цветов и фотографии: Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах

Новости Казахстана 0 346

Национальный банк Казахстана предупредил о новых схемах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальное сообщение.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В Национальном банке обратили внимание граждан на новые схемы, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам казахстанцев.

"Гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники и, представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего SMS-сообщения.

Вместе с тем стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок. Граждане получают SMS-сообщения или вредоносные ссылки для "получения заказа в почтовом отделении", где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Также казахстанцев предупредили, что злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий.

"При попытке открыть и посмотреть фотографию запускается установочный файл (расширение "APK"). Таким образом, злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему.

Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Злоумышленники звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные", - говорится в официальном сообщении.

Учитывая участившиеся случаи мошенничества с использованием мобильных устройств, Нацбанк призывает граждан быть бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

"Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Нацбанк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.

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