Казахстанцев ждут крупные штрафы за запуск салютов в неположенных местах

В праздничные дни казахстанцев ждут крупные штрафы - запуск салютов и фейерверков в неположенных местах обойдется почти в 74 тысячи тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК .

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Спасатели и полицейские еще раз напоминают: неосторожное использование петард может привести к трагедии.

"Запуск пиротехнических изделий должен осуществляться на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Зачастую, как показывает, опять же, статистика, не сработало изделие, нам интересно посмотреть: что, как, почему? Начинают разбирать, и в этот момент происходит повторная сработка - и, как следствие, имеется травматизм", - рассказал начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Константин Канин.

Чтобы новогодняя ночь не закончилась несчастным случаем, петарды нужно покупать в проверенных магазинах. Следует обращать внимание не только на сертификат товара, но и на упаковку. Она должна быть целой. И, конечно, главное - это срок годности.

Спасатели настоятельно рекомендуют тщательно проверять товар, зажигать петарды на открытом воздухе подальше от линий электропередачи и автомобилей. Люди должны находиться как минимум за 50 метров.

Взрывоопасные игрушки могут стать причиной тяжелейших ожогов, повреждений глаз или даже ампутации конечностей.