Посольство Казахстана в России приостановило выдачу ИИН иностранцам

Посольство Казахстана в России временно приостановило выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт дипломатической миссии.

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"В связи с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан" с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена", – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию, связанную с возможностью получить ИИН в дальнейшем, посольство пообещало обнародовать позднее.

ИИН является уникальным кодом в базе данных, он необходим для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане, а также для открытия счетов в казахстанских банках.