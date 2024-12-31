Как изменятся цены на ГСМ в 2025 году

С начала мая 2024 года в Казахстане действуют дифференцированные цены на горюче-смазочные материалы. Редакция Tengri Auto узнала у Министерства энергетики, какие изменения стоит ждать в 2025 году.
Как нам ответили, на сегодняшний день действует приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 4 мая 2024 года номер 25, устанавливающий дифференцированные цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ):
На сегодняшний день Казахстан сохраняет самые низкие цены на топливо среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Разрыв достигает от 36 до 166 процентов для автобензина и от 17 до 66 процентов для дизельного топлива. Такая ситуация создает условия для "серого" экспорта, что ставит под угрозу внутренний рынок.
Существенная разница в стоимости топлива между Казахстаном и странами-соседями привела к усилению незаконного вывоза ГСМ. Чтобы предотвратить эту проблему, межведомственные группы и штабы акиматов в 20 регионах страны взяли под контроль ситуацию.
Согласно указу президента от 8 мая 2024 года, в Казахстане планируют постепенно отменять правила, которые ограничивают свободное установление цен и тарифов. Это касается всех сфер, кроме монопольных рынков. Завершить изменения планируется к концу 2027 года.
25 ноября на заседании в Мажилисе, где обсуждали развитие нефтяной отрасли, отметили, что рынок нефтепродуктов нужно сделать более свободным. Министерство и другие госорганы уже работают над этим, при этом особое внимание уделяют защите социально уязвимых граждан.
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