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31.12.2024, 07:30

Как изменятся цены на ГСМ в 2025 году

Новости Казахстана 0 576

С начала мая 2024 года в Казахстане действуют дифференцированные цены на горюче-смазочные материалы. Редакция Tengri Auto узнала у Министерства энергетики, какие изменения стоит ждать в 2025 году.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как нам ответили, на сегодняшний день действует приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 4 мая 2024 года номер 25, устанавливающий дифференцированные цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ):

  • бензин Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр, а при наличии документов, выданных в Республике Казахстан, – 205 тенге за литр;
  • дизельное топливо – 315 тенге за литр, при предъявлении таких документов – 295 тенге за литр.

Контроль за вывозом ГСМ

На сегодняшний день Казахстан сохраняет самые низкие цены на топливо среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Разрыв достигает от 36 до 166 процентов для автобензина и от 17 до 66 процентов для дизельного топлива. Такая ситуация создает условия для "серого" экспорта, что ставит под угрозу внутренний рынок.

Существенная разница в стоимости топлива между Казахстаном и странами-соседями привела к усилению незаконного вывоза ГСМ. Чтобы предотвратить эту проблему, межведомственные группы и штабы акиматов в 20 регионах страны взяли под контроль ситуацию.

Что изменится?

Согласно указу президента от 8 мая 2024 года, в Казахстане планируют постепенно отменять правила, которые ограничивают свободное установление цен и тарифов. Это касается всех сфер, кроме монопольных рынков. Завершить изменения планируется к концу 2027 года.

25 ноября на заседании в Мажилисе, где обсуждали развитие нефтяной отрасли, отметили, что рынок нефтепродуктов нужно сделать более свободным. Министерство и другие госорганы уже работают над этим, при этом особое внимание уделяют защите социально уязвимых граждан.

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