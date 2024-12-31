МВД начало проверку из-за объявлений об оформлении ИИН за рубежом

МВД начало проверку после объявлений о выдаче ИИН иностранцам за пределами Казахстана. Об этом говорится в ответе комитета миграционной службы на депутатский запрос партии "Ак жол", передает Tengrinews.kz .

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Ранее депутаты партии направилм запрос в МВД о выдаче казахстанских ИИН иностранным гражданам, в том числе без пребывания в Казахстане.

В своем ответе МВД сообщило, что ведомство приступило к проверке по данному факту.

"МВД в ходе мониторинга социальных сетей также встречает объявления и различные сервисы о возможности оформления ИИН за пределами Республики Казахстан, в основном, для граждан России. По данному факту проводятся проверочные мероприятия в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности", - говорится в ответе на запрос.

Ранее в МВД сообщили, что за 2024 год оформлено 435 408 ИИН иностранцами (из них: Россия – 233 013, Узбекистан – 121 719, КНР – 25 654, Таджикистан – 13 846, Кыргызстан – 9 308).

Напомним, ранее посольство Казахстана в России и Беларуси временно приостановило выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам.