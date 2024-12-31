18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.11
546.74
4.88
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.12.2024, 12:25

"Ужас, что будет твориться": дворник из Актау рассказала о работе в новогодние праздники (видео)

Новости Казахстана 0 566

Дворник из Актау Елена Баринова рассказала о работе в самый непростой период – после новогодней ночи. По ее словам, после праздников работы становится в два раза больше, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Астана".

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Как рассказывает телеканал, в 6:45 утра 6 дней в неделю Елена Баринова садится в рабочий автобус, который везет ее и ее коллег в офис. Там она переодевается, берет инвентарь и выходит на улицу убирать мусор.

Женщина отвечает за чистоту во дворах и спортивных площадках в четырех домах. Работы, признается Елена, с каждым днем становится все больше.

"Тут уже бесполезно говорить. Везде постоянный мусор, и взрослые бросают, и дети бросают. Взрослые тоже выходят на детскую площадку, тут же и с детьми гуляют, тут же и семечки, и шкурки, и все подряд бросают. Сами мусорят и показывают детям пример, как говорится", - сетует женщина.

Несмотря ни на что, местные жители работу дворников ценят и даже стараются помогать им в поддержании чистоты.

"Все время с окон видно, как они убираются. В любую погоду, и в холод, и в жару. Дети тоже, как-то мы с подъезда вышли, у меня младший сын, он увидел пакет или что-то лежало, он выкинул",

"Работа дворника очень тяжелая и редко оцененная. Даже если большая половина населения не будет бросать мусор на улице, у них все равно будет достаточно работы",

"Дворники – работники невидимого фронта. Если они не будут убирать улицы и дворы, город просто погрязнет в мусоре", – поделились своим мнением горожане.

К слову, 31 декабря у Елены полный рабочий день. Поэтому и готовится к Новому году у женщины попросту не будет времени. Тем более, что после праздника работы будут вдвое больше.

"Мне, наверное, не придется это делать (готовить к новогоднему столу – прим. ред.), придется покупать уже готовое. А куда деваться? Кто будет мне готовить? У меня маленький ребенок, она сама не будет готовить.

Это уже 31 декабря, это уже другое. Это не то, что после выходных, это же ужас, что будет твориться. Сами же знаете, это и хлопушки, и мандарины, и апельсины, все это будет здесь", – рассказывает Елена.

Журналисты напоминают, что в новогодние праздники будут трудиться не только дворники, но и врачи, полицейские и пожарные. Они будут обеспечивать порядок и безопасность казахстанцев.

Напомним, ранее корреспондент NUR.KZ поговорил с работниками коммунальных служб, которые трудятся день и ночь, очищая город от снега. Они рассказали, в какое время года коммунальным службам сложнее всего, почему сотрудники не хотят менять работу и что их обижает.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...