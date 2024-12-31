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31.12.2024, 13:10

Каким будет 2025 год для Казахстана – прогноз астролога

Новости Казахстана 0 478

Казахстанский астролог Нурия Бекалаева поделилась с Zakon.kz прогнозом на будущий год. Каких перемен или даже испытаний ожидать в 2025 году нашей стране? И принесет ли год Змеи судьбоносные изменения для Казахстана?

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Как рассказала психолог, астролог и нумеролог Нурия Бекалаева, год пройдет под цифрой "девять", которая символизирует завершение цикла, духовную трансформацию и выход на новый уровень осознания.

"Наступающий 2025 год по нумерологии несет энергию числа "9". Девятка – это цифра завершения. А завершение может принести как упадок сил, так и мудрость. Это зависит от того, какие цели ставил человек и достиг ли их. 2025 год будет подводить итоги – кому-то достанутся кнуты, кому-то пряники", – поделилась астронумеролог.

По словам Нурии Бекалаевой, в 2025 году будут заметны изменения в финансовой сфере, так как число 9 связано и с материальной стороной жизни.

Вместе с тем, как добавила собеседница, если рассматривать предстоящий 2025-й с точки зрения астрологии, то год несет большие перемены в политическом плане.

"Произойдет такое важное астрологическое событие, как соединение Сатурна с Нептуном в Овне. Это соединение будет близко к точному в июле 2025 года и окончательно оформится в феврале 2026 года", – отметила специалист.

Она отметила, что таким образом влияние на нашу жизнь будет наиболее заметно со второй половины 2025 года.

"Чтобы понять, что дает соединение этих планет, приведу даты, когда эти планеты были в точном соединении. Первое соединение Сатурна с Нептуном в XX веке было в 1917 году. Для молодой аудитории, вдруг забыли, это год Революции, образования Советской России. Второе соединение в 1953 году – смерть Сталина и последовавшие за ним социально-политические изменения. Третье соединение – 1989 год – распад СССР, начало парада суверенитетов в республиках".Казахстанский астронумеролог Нурия Бекалаева

Эксперт по влиянию на судьбу звезд и цифр продолжила: несмотря на то, что соединение планет больше влияло на историю России, стоит вспомнить, что волны политических изменений докатывались и до Казахстана.

"Предположу, что в 2025 году соединение Сатурна и Нептуна повлияет на статус нашего президента, затронет национальный престиж Казахстана. Обстановка в мире заставит нашу политическую элиту определиться, на чьей она стороне – в предстоящем году много взаимодействия с нашими ближайшими соседями Россией и Китаем".Казахстанский астронумеролог Нурия Бекалаева

Специалист отметила, что год принесет перемены и для простых людей – увеличится эмиграция.

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