Сколько казахстанцев носят имя Жаңажыл

В честь новогоднего праздника 13 казахстанцам дали имя Жаңажыл, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Отмечается, что в Казахстане также живут 12 человек по имени Сыйлық и один - по имени Шырша.

При этом в топ-3 самых популярных имен среди зарегистрированных 1 января 2024 года оказались такие имена у мальчиков как Алихан, Мұхаммед и Арсен, у девочек - Айлин, Айша, Медина.

В 2024 году родилось 3616 мальчиков по имени Мұхаммед, 2708 Алиханов и 1356 Арсенов. Среди девочек в уходящем году 5547 получили имя Айлин, 5389 - Медина и 4472 - Айша.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2024 году рейтинг популярных мужских имен претерпел изменения. Имя Нұрислам больше не входит в ТОП-10. Лидером среди имен стал Мұхаммед, сместивший с первой позиции Алихана, который удерживал лидерство на протяжении десяти лет – с 2014 года.

В топ-10 имен среди мальчиков вошли Мұхаммед, Айсұлтан, Алихан, Мухаммад, Омар, Алдияр, Амир, Алан, Али и Хамза.

Среди девочек в уходящем году в первую десятку вошло имя Мариям, вытеснив из списка имя Амина. Топ-10 имен среди девочек выглядит следующим образом: Айлин, Медина, Асылым, Айша, Томирис, Аяла, Айым, Раяна, Сафия и Мариям.