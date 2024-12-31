Казахстанскую авиакомпанию купил вьетнамский консорциум

Как отмечено на сайте, 24 декабря 2024 года в рамках передачи Qazaq Air в конкурентную среду между АО "Самрук-Казына", консорциумом "Central Asia Aviation Holdings Limited" (входит в состав вьетнамской Sovico Group) и компанией "Kazasia Holdings Limited" подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи.

Также уточняется, что сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий.

Целью сделки является дальнейшее развитие отечественного рынка гражданской авиации, в том числе за счет повышения конкуренции, интенсификации международных регулярных рейсов из/в Республику Казахстан, создания рабочих мест и др. Ожидается, что это также положительно скажется и на смежных секторах экономики страны – логистической сфере, торговле, туризме и прочих.

Авиакомпанию Qazaq Air не могли продать с нескольких попыток. В августе 2023 года были объявлены первые торги по приватизации авиакомпании, начальная цена контрольного пакета акций составляла 10,2 млрд тенге. Спустя три месяца, в ноябре, конкурс признали несостоявшимся. 9 января 2024 года АО "Самрук-Қазына" снова попыталось выставить авиакомпанию на приватизацию по той же начальной цене. И снова неудачно.