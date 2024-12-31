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31.12.2024, 17:30

Казахстанец получал пенсию в двух странах одновременно

Новости Казахстана 0 637

В Генеральной прокуратуре сообщили о пенсионере, которому выплачивали пенсию и в Казахстане, и в России одновременно, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В частности, предприимчивый астанчанин, имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно получал пенсионные выплаты на территории двух государств.

"В соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, при переселении пенсионера в пределах государств - участников соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера. Таким образом, пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух государствах - участниках соглашения", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 миллиона тенге.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Гы-гы, у меня все наоборот. При смене гражданства с казахстнскго на российское казахстансий стаж (35 лет) не приниматся во внимание,а российсая пенсия неначисляется из-за нехватки российского минимального стажа (не менее 15 лет). У супруги та же песня
31.12.2024, 15:15
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