Казахстанец получал пенсию в двух странах одновременно

В Генеральной прокуратуре сообщили о пенсионере, которому выплачивали пенсию и в Казахстане, и в России одновременно, передает Tengrinews.kz .

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В частности, предприимчивый астанчанин, имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно получал пенсионные выплаты на территории двух государств.

"В соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, при переселении пенсионера в пределах государств - участников соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера. Таким образом, пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух государствах - участниках соглашения", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 миллиона тенге.