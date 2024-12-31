Многим после встречи Нового 2025 года непременно захочется съездить в гости или просто сменить обстановку. Но стоит ли садиться за руль 1 января и что надо помнить при встрече с полицией – в материале Zakon.kz.

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Перед тем, как сесть за руль, специалисты kolesa.kz настоятельно рекомендуют задуматься над тем, точно ли ваше состояние позволяет это сделать.

Существуют ли допустимые промилле?

С 2020 года термина "допустимые промилле" в Казахстане не существует. Любое отклонение алкотестера от нуля – повод для полицейских сделать из водителя пешехода. Отказываться от проверки тоже нельзя.

По ст. 613 КоАП РК за это светит арест на 15 суток и лишение прав на восемь лет. Это дольше, чем за управление автомобилем в пьяном виде.

Как же быть, если водитель все-таки сел за руль на следующий день после веселья и нарвался на патруль?

Какие детали важно знать при проверке?

Освидетельствование должно проводиться в присутствии двух понятых. Либо весь процесс проверки должен быть зафиксирован на видео. Предлагать дунуть в алкотестер должны только через одноразовый мундштук из запаянной упаковки. Алкотестер должен иметь свидетельство о ежегодной поверке и не истекший срок действия.

В Казахстане разрешено применять только следующие алкотестеры: Dräger Alcotest 6000, Dräger Alcotest 7000 n Dräger Alcotest 5820.

Какие могут быть спорные ситуации?

Высветить отклонения от нуля алкотестер может даже после употребления сигарет с ментолом, кваса, кисломолочных или энергетических напитков. А если от водителя исходит запах алкоголя, но он при этом трезв и совершенно адекватен – нарушения нет.

В случае несогласия с результатами проверки, а также если не соблюдено любое из перечисленных условий, водитель имеет право указать это в протоколе и потребовать в письменном виде направление на медосвидетельствование.

Что после медицинского обследования?

После обследования выносится один из четырех видов медицинского заключения:

Трезв(а).

Факт употребления ПАВ (психоактивные вещества), признаки опьянения не выявлены.

Алкогольное опьянение (легкая, средняя, тяжелая степень).

Состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением ПАВ.