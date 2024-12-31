Многим после встречи Нового 2025 года непременно захочется съездить в гости или просто сменить обстановку. Но стоит ли садиться за руль 1 января и что надо помнить при встрече с полицией – в материале Zakon.kz.
Перед тем, как сесть за руль, специалисты kolesa.kz настоятельно рекомендуют задуматься над тем, точно ли ваше состояние позволяет это сделать.
С 2020 года термина "допустимые промилле" в Казахстане не существует. Любое отклонение алкотестера от нуля – повод для полицейских сделать из водителя пешехода. Отказываться от проверки тоже нельзя.
По ст. 613 КоАП РК за это светит арест на 15 суток и лишение прав на восемь лет. Это дольше, чем за управление автомобилем в пьяном виде.
Как же быть, если водитель все-таки сел за руль на следующий день после веселья и нарвался на патруль?
Освидетельствование должно проводиться в присутствии двух понятых. Либо весь процесс проверки должен быть зафиксирован на видео. Предлагать дунуть в алкотестер должны только через одноразовый мундштук из запаянной упаковки. Алкотестер должен иметь свидетельство о ежегодной поверке и не истекший срок действия.
В Казахстане разрешено применять только следующие алкотестеры: Dräger Alcotest 6000, Dräger Alcotest 7000 n Dräger Alcotest 5820.
Высветить отклонения от нуля алкотестер может даже после употребления сигарет с ментолом, кваса, кисломолочных или энергетических напитков. А если от водителя исходит запах алкоголя, но он при этом трезв и совершенно адекватен – нарушения нет.
В случае несогласия с результатами проверки, а также если не соблюдено любое из перечисленных условий, водитель имеет право указать это в протоколе и потребовать в письменном виде направление на медосвидетельствование.
После обследования выносится один из четырех видов медицинского заключения:
Если и медики решат, что водитель пьян, будет еще два часа на прохождение независимой экспертизы (только в государственном медучреждении).
Комментарии0 комментарий(ев)