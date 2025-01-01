Ипотека в 2025 году: какие программы будут работать в Казахстане

Редакция «NewTimes.kz» составила обзор льготных ипотечных программ, которые будут действовать в Казахстане в 2025 году. Подробнее об условиях оформления ипотеки в наступающем году — в нашем материале.
«7-20-25»
Запущенная в 2018 году ипотека сохраняет основные условия:
Максимальная стоимость жилья:
Но есть изменения, о которых Нацбанк Казахстана объявил в ноябре этого года. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.
Что касается годового финансирования программы, оно остается прежним — до 100 млрд тенге в год или по 25 млрд в квартал.
Будущие изменения Нацбанк объясняет максимальным охватом населения, особенно нуждающегося в жилье. Также финрегулятор привел статистику оформления ипотеки по программе «7-20-25» — на 31 октября этого года выдано 76 753 льготных займа.
«Наурыз»
Под занавес уходящего года Отбасы банк объявил о продолжении в новом году льготной программы «Наурыз». Она стартует весной 2025 года после праздничных выходных.
Условия программы:
Отбор участников осуществляется на основе расчета баллов на дату завершения приема заявок. Баллы начисляют, учитывая наличие детей, брака, возраста вкладчика.
Регистрация по программе «Наурыз» не требуется. В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах по-прежнему можно купить только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией единого оператора жилищного строительства, либо с использованием инструмента страхования. А в моногородах и в районах можно приобрести любое жилье.
В 2025 году ипотека «Наурыз» будет работать с изменениями. В их числе:
Стоит отметить, что условия ипотеки «Наурыз» схожи с условиями ипотечной программы под названием «Отау».
«Ұмай»
Осенью в Отбасы банке объявили, что в 2025 году в Казахстане вновь запустят женскую ипотеку. Ряд условий и требований программы изменился. Теперь они выглядят так:
максимальная сумма займа — 50 млн тенге
доход — не выше 950 тыс тенге в месяц
первоначальный взнос (должен быть на депозитном счете) — 20% от суммы кредита
ставка % — пока не известна
ограничения по наличию недвижимости в собственности нет
можно использовать свои накопления из ЕНПФ; близкие родственники смогут уступить свои накопления
семейный статус, место работы, и наличие в собственности жилья на момент подачи заявки в конкурсе не будут иметь значения.
Требования к жилью — можно купить частный дом или квартиру на первичном рынке, в строящемся ЖК при наличии гарантии Казахстанской жилищной компании. Если это «вторичка» — квартира должна быть не старше 2016 года.
«Первоначальный взнос в размере до 20% от суммы кредита должен быть размещен на депозите в Отбасы, при конкурсном отборе будет иметь большой значение размер начисленного вознаграждения(...) Раньше у нас были ограничения по объему заявок на 4 города — Астана, Алматы, Атырау, Актау. Теперь и этих ограничений не будет», — писал заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов на своей странице в Facebook, анонсируя программу.
Программа «Ұмай» стартовала в 2021 году. А в мае 2023 года, когда также начался прием заявок по женской ипотеке, лимит на выдачу кредитов был исчерпан уже к обеду и прием заявок прекратили. Тогда в программе могли участвовать женщины с доходом до 200 тыс. тенге.
«Зеленая ипотека»
Жилищный займ от Отбасы банка можно получить на покупку квартиры в жилых комплексах, которые соответствуют «зеленому» стандарту строительства.
Условия программы:
Годовая ставка:
Для участников программы нет требований к сроку и наличию накоплений в банке, так как депозит можно открыть при подаче заявки. Также отсутствуют требоваия к регистрации в городе Астана.
В то же время банки второго уровня в Казахстане продолжают выдавать займы на покупку квартиры. Условия оформления ипотеки в коммерческих банках разные.
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