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31.12.2024, 19:42

Ипотека в 2025 году: какие программы будут работать в Казахстане

Новости Казахстана 0 561

Редакция «NewTimes.kz» составила обзор льготных ипотечных программ, которые будут действовать в Казахстане в 2025 году. Подробнее об условиях оформления ипотеки в наступающем году — в нашем материале.

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

«7-20-25»

Запущенная в 2018 году ипотека сохраняет основные условия:

  • ставка — 7 %
  • первоначальный взнос — от 20%
  • срок кредита — до 25 лет.

Максимальная стоимость жилья:

  • 25 млн тенге — для Астаны, Алматы и их пригородах, а также Актау, Атырау, Шымкента
  • 20 млн тенге — для Караганды, Туркестана
  • 15 млн тенге — для других регионов.

Но есть изменения, о которых Нацбанк Казахстана объявил в ноябре этого года. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.

  • для военнослужащих-срочников введут отсрочку платежей по основному долгу и вознаграждению по займу на период срока службы и 60 дней после его окончания
  • вводится требование об отсутствии в течение последних 18 месяцев жилья у заемщика (и супруга или супруги) на территории Казахстана (исключение составляют комнаты в общежитиях площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи, а также аварийное жилье). 

Что касается годового финансирования программы, оно остается прежним — до 100 млрд тенге в год или по 25 млрд в квартал.

Будущие изменения Нацбанк объясняет максимальным охватом населения, особенно нуждающегося в жилье. Также финрегулятор привел статистику оформления ипотеки по программе «7-20-25» — на 31 октября этого года выдано 76 753 льготных займа.

«Наурыз»

Под занавес уходящего года Отбасы банк объявил о продолжении в новом году льготной программы «Наурыз». Она стартует весной 2025 года после праздничных выходных.

Условия программы:

  • при подаче заявки минимальная сумма накоплений на депозитном счете вкладчика должна составлять 2 млн тенге
  • первоначальный взнос — 20% от суммы займа или 10% в случае, если человек покупает жилье на первичном рынке либо долю в объекте с чистовой отделкой
  • ставка по кредиту для жителей из социально-уязвимых категорий, которые стоят в очереди на жилье — 7%. Годовая эффективная ставка вознаграждения, а это общая сумма переплаты за год при пользовании кредитом — от 7,3% до 8,9%
  • ставка по кредиту для всех категорий граждан — 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%)
  •  срок предварительного жилищного займа — не более 8 лет
  • срок кредитования — до 19 лет.

Отбор участников осуществляется на основе расчета баллов на дату завершения приема заявок. Баллы начисляют, учитывая наличие детей, брака, возраста вкладчика.

Регистрация по программе «Наурыз» не требуется. В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах по-прежнему можно купить только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией единого оператора жилищного строительства, либо с использованием инструмента страхования. А в моногородах и в районах можно приобрести любое жилье.

В 2025 году ипотека «Наурыз» будет работать с изменениями. В их числе:

  •  снижение первоначального взноса для покупки квартир в чистовой отделке —  10% от суммы займа в качестве «первоначалки» будет достаточно. Сумму первоначального взноса можно положить на счет после прохождения отбора по программе.
  • продлен срок для выбора жилья, оценки недвижимости и получения займа до 28 февраля 2025 года включительно, но не более 6 месяцев с момента получения уведомления об одобрении банком займа. Ранее действовало ограничение до 15 декабря 2024 года.

Стоит отметить, что условия ипотеки «Наурыз» схожи с условиями ипотечной программы под названием «Отау».

«Ұмай»

Осенью в Отбасы банке объявили, что в 2025 году в Казахстане вновь запустят женскую ипотеку. Ряд условий и требований программы изменился. Теперь они выглядят так:

максимальная сумма займа — 50 млн тенге

доход — не выше 950 тыс тенге в месяц

первоначальный взнос (должен быть на депозитном счете) — 20% от суммы кредита

ставка % — пока не известна

ограничения по наличию недвижимости в собственности нет

можно использовать свои накопления из ЕНПФ; близкие родственники смогут уступить свои накопления

семейный статус, место работы, и наличие в собственности жилья на момент подачи заявки в конкурсе не будут иметь значения.

Требования к жилью — можно купить частный дом или квартиру на первичном рынке, в строящемся ЖК при наличии гарантии Казахстанской жилищной компании. Если это «вторичка» — квартира должна быть не старше 2016 года.

«Первоначальный взнос в размере до 20% от суммы кредита должен быть размещен на депозите в Отбасы, при конкурсном отборе будет иметь большой значение размер начисленного вознаграждения(...) Раньше у нас были ограничения по объему заявок на 4 города — Астана, Алматы, Атырау, Актау. Теперь и этих ограничений не будет», — писал заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов на своей странице в Facebook, анонсируя программу.

Программа «Ұмай» стартовала в 2021 году. А в мае 2023 года, когда также начался прием заявок по женской ипотеке, лимит на выдачу кредитов был исчерпан уже к обеду и прием заявок прекратили. Тогда в программе могли участвовать женщины с доходом до 200 тыс. тенге.

«Зеленая ипотека»

Жилищный займ от Отбасы банка можно получить на покупку квартиры в жилых комплексах, которые соответствуют «зеленому» стандарту строительства.

Условия программы:

  • первоначальный взнос — от 20% до до 50%
  • максимальная сумма займа — до 35 млн тенге
  • срок займа — от 6 месяцев до 25 лет.

Годовая ставка:

  • для граждан, состоящих в очереди на жилье — 7%
  • для получателей жилищных выплат — 8%
  • для остальных категорий граждан — 12,5%.

Для участников программы нет требований к сроку и наличию накоплений в банке, так как депозит можно открыть при подаче заявки. Также отсутствуют требоваия к регистрации в городе Астана.

В то же время банки второго уровня в Казахстане продолжают выдавать займы на покупку квартиры. Условия оформления ипотеки в коммерческих банках разные.

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