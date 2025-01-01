Новогоднее обращение Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам: видео

Новогоднее обращение Касым-Жомарта Токаева. Кадр из видео

Ранее сообщалось, что Новый год Президент традиционно встретит дома в кругу родных за праздничным столом. В новогодние дни он не планирует брать отпуск и выезжать за пределы Казахстана. Новогодние дни Глава государства планирует посвятить работе.

В 2024 году Президент посетил 11 регионов, где побывал на более чем 60 объектах и встретился с местными жителями. Кроме того, он участвовал в 41 мероприятии, таких как форумы и совещания, а также провел 137 встреч с политиками и общественными деятелями.

Отметим, 3 января 2025 года в газете "Ана тілі" будет опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева.