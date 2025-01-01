“Это будет мечта“: возможный сменщик Черчесова высказался о работе в сборной

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Наставник самого успешной казахстанской команды в еврокубках последних лет заявил, что должность главного тренера сборной Казахстана является для него мечтой.

"Я об этом читал, много вопросов задают. Во-первых, у сборной Казахстана есть действующий главный тренер - Станислав Черчесов, с которым у меня хорошие отношения. Было бы неправильно мне сейчас что-то говорить, но ко мне и не поступало никаких предложений. Тот факт, что люди нас связывают, это нормально, поскольку мы долгое время работаем вместе, но по поводу переговоров - такого даже близко не было. У меня есть своя работа. Когда-нибудь в будущем для меня как казахстанца возглавить сборную - это будет огромной честью. Это будет мечта, возглавить сборную и сделать там что-то хорошее, добиться результатов", - заявил Бабаян в интервью Vesti.kz.

Напомним, что 20 декабря сменилось руководство Казахстанской федерации футбола. Новым президентом КФФ стал 36-летний Марат Омаров, после чего появилась информация, что федерация рассматривает варианты расторжения контракта со Станиславом Черчесовым.

Отметим, что под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана выступает с осени 2024 года. Команда провела с тренером шесть игр в Лиге наций, в которых не забила ни одного гола и набрала только одно очко. В результате, Казахстан покинул лигу B.

Следующий официальный матч сборная Казахстана проведет уже в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года. В ночь с 22 на 23 марта команда начнет отбор гостевым матчем против Уэльса.

Григорий Бабаян - тренер "Астаны"

Что касается 44-летнего Бабаяна, то он работает в системе "Астаны" с 2013 года. В период с 2012 по 2018 несколько раз исполнял обязанности главного тренера команды, затем самостоятельно работал сезон в "Тоболе" и был ассистентом в штабе российского ЦСКА.

В 2022 году Григорий Бабаян вернулся в "Астану", выиграл чемпионат Казахстана, и два сезона подряд выводил команду в осеннюю часть Лиги конференций. При этом столичный клуб был единственным из Казахстана, кто доходил до этой стадии в последние годы. По итогам 2024 года Бабаян был признан лучшим тренером Казахстанкой премьер-лиги.