Необычного нарушителя задержали в центре Караганды в новогоднюю ночь

В Караганде полиция задержала необычного нарушителя дорожного движения. Мужчина подшофе ездил на снегоходе в центре города. Для него новогодняя ночь закончилась административным протоколом, передает Tengrinews.kz .

Видео департамента полиции Карагандинской области

По информации департамента полиции Карагандинской области, ночь с 31 декабря на 1 января прошла спокойно. В регионе не было зарегистрировано ни одного преступления.

"На охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан были задействованы более двух тысяч сотрудников полиции. Основное внимание уделялось местам массовых гуляний, где жители и гости региона наслаждались праздничной атмосферой. В восьми точках области были организованы праздничные фейерверки, собравшие большое количество граждан. В ходе патрулирования сотрудники полиции оперативно реагировали на возникающие ситуации. Так, были найдены трое несовершеннолетних, которые потерялись в толпе. Полицейские вернули их родителям", - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, на дорогах задержаны два водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Среди них - 37-летний мужчина, управлявший снегоходом в центре города.