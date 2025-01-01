18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.11
546.74
4.88
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.01.2025, 13:52

Необычного нарушителя задержали в центре Караганды в новогоднюю ночь

Новости Казахстана 0 378

В Караганде полиция задержала необычного нарушителя дорожного движения. Мужчина подшофе ездил на снегоходе в центре города. Для него новогодняя ночь закончилась административным протоколом, передает Tengrinews.kz.

Видео департамента полиции Карагандинской области
Видео департамента полиции Карагандинской области

По информации департамента полиции Карагандинской области, ночь с 31 декабря на 1 января прошла спокойно. В регионе не было зарегистрировано ни одного преступления.

"На охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан были задействованы более двух тысяч сотрудников полиции. Основное внимание уделялось местам массовых гуляний, где жители и гости региона наслаждались праздничной атмосферой. В восьми точках области были организованы праздничные фейерверки, собравшие большое количество граждан. В ходе патрулирования сотрудники полиции оперативно реагировали на возникающие ситуации. Так, были найдены трое несовершеннолетних, которые потерялись в толпе. Полицейские вернули их родителям", - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, на дорогах задержаны два водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Среди них - 37-летний мужчина, управлявший снегоходом в центре города.

"При проверке документов у него был обнаружен запах алкоголя, а медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол, который будет направлен в суд", - пояснили в полиции.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...