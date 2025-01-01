Пособия какого размера будут получать семьи с детьми в Казахстане

Родившие казахстанки в 2025 году за первых детей будут получать по 149 416 тенге, а многодетные семьи – от 63 030 тенге. С новыми размерами государственных пособий ознакомились журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

3 932 тенге в 2025 году. Государственные пособия для семей с детьми в Казахстане в основном рассчитываются в месячных расчетных показателях (МРП). МРП между тем вырос на 6,5% – дов 2025 году.

Соответственно увеличились и выплаты, положенные родителям в разных ситуациях, описанных в Социальном кодексе РК.

Пособия на рождение и по уходу за ребенком

Так, например, первое государственное пособие все казахстанские мамы получают сразу после рождения ребенка.

На первых трех детей единовременно выплачивается по 38 МРП, что в 2025 году равно 149 416 тенге. За рождение четвертого и последующих детей – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Вместе с данной выплатой казахстанкам, которые не являются участницами системы обязательного социального страхования, назначается ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Его размер также зависит от того, какой по счету малыш был рожден.

За первого из детей положено 5,76 МРП в месяц – 22 649 тенге в наступившем году. За второго – 6,81 МРП, или 26 777 тенге, за третьего – 7,85 МРП, или 30 867 тенге, за четвертого и последующих детей – 8,9 МРП, или 34 995 тенге.

Казахстанкам в декрете, которые являются участницами системы обязательного социального страхования, вместо пособий назначаются социальные выплаты по уходу за ребенком, размеры которых зависят не от МРП, а от их среднемесячных зарплат.

При этом напомним, что и пособия, и социальные выплаты по уходу за ребенком с 2023 года платят до достижения им полутора лет.

Пособия многодетным семьям

Казахстанкам, родившим четвертого ребенка, дополнительно назначаются пособия по многодетности, размеры которых не зависят от доходов, а исчисляются также в МРП в зависимости от количества детей в семье. Так, в 2025 году они следующие:

четыре ребенка – 16,03 МРП, или 63 030 тенге ;

; пять детей – 20,04 МРП, или 78 798 тенге .

. шесть детей – 24,05 МРП, или 94 565 тенге ,

, семь детей – 28,06 МРП, или 110 332 тенге ,

, восемь и более детей – по 4 МРП, или 15 728 тенге на каждого ребенка.

Отметим, что на данные пособия могут претендовать семьи, в которых совместно проживают несовершеннолетние дети и студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. В том числе могут учитываться дети от разных браков.

При этом в 2025 году увеличились и пособия, которые назначаются многодетным матерям, награжденным подвесками "Күміс алқа", "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней или получившим ранее звание "Мать-героиня".

Так, обладательницам подвески "Күміс алқа" выплачивают пожизненное пособие в размере 6,4 МРП, или 25 165 тенге, а остальным награжденным матерям – 7,4 МРП, или 29 097 тенге.

Пособия родителям ребенка с инвалидностью

Отдельное пособие также предусмотрено для родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Но оно рассчитывается не в месячных расчетных показателях, а в прожиточных минимумах (ПМ) для исчисления размеров базовых социальных выплат.

С нового года ПМ, как и МРП, увеличился на 6,5% до 46 228 тенге. Сам размер пособия для родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, равен 1,61 ПМ, то есть 74 428 тенге с 2025 года года.

При этом сами дети с ограниченными возможностями также получают пособия, которые зависят от их возраста и группы инвалидности.

Таким образом, вместе с месячным расчетным показателем и прожиточным минимумом все государственные пособия для семей с детьми в Казахстане выросли на 6,5%.