18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.11
546.74
4.88
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.01.2025, 15:50

Взрыв прогремел в жилом доме в Талдыкоргане

Новости Казахстана 0 460

В новогоднюю ночь в двухэтажном частном доме на окраине города Талдыкоргана взорвался бытовой газ. В результате взрыва семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей, получили различные травмы и ожоги, передает Liter.kz со ссылкой на ДЧС области Жетысу.

ДЧС области Жетысу
ДЧС области Жетысу

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о степени тяжести травм пока не уточняется, но известно, что состояние некоторых пострадавших серьезное.

“Взрыв стал причиной частичного обрушения второго этажа дома, а также повредил стены и кровлю. После взрыва начался пожар, который охватил площадь в 120 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать огонь, но последствия были весьма серьезными для жителей”, – сообщили в ДЧС региона.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа. Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, из-за утечки.

В ведомстве отметили, что расследуется два возможных варианта: утечка могла произойти внутри дома или же на участке подземного газопровода. В данный момент специалисты продолжают проверку этих версий.

“В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая касается выпуска или продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Это может свидетельствовать о наличии нарушений в эксплуатации газового оборудования. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специалисты местной газовой компании, проводя необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств взрыва”, – пояснили в департаменте.

Что касается пострадавших, то они были распределены по различным медицинским учреждениям города. Известно, что среди них – трое детей младшего возраста. Пока не сообщается о точном состоянии здоровья всех пострадавших, но власти города пообещали предоставить обновленную информацию в ближайшее время.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...