Взрыв прогремел в жилом доме в Талдыкоргане

В новогоднюю ночь в двухэтажном частном доме на окраине города Талдыкоргана взорвался бытовой газ. В результате взрыва семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей, получили различные травмы и ожоги, передает Liter.kz со ссылкой на ДЧС области Жетысу.

ДЧС области Жетысу

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о степени тяжести травм пока не уточняется, но известно, что состояние некоторых пострадавших серьезное.

“Взрыв стал причиной частичного обрушения второго этажа дома, а также повредил стены и кровлю. После взрыва начался пожар, который охватил площадь в 120 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать огонь, но последствия были весьма серьезными для жителей”, – сообщили в ДЧС региона.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа. Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, из-за утечки.

В ведомстве отметили, что расследуется два возможных варианта: утечка могла произойти внутри дома или же на участке подземного газопровода. В данный момент специалисты продолжают проверку этих версий.

“В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая касается выпуска или продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Это может свидетельствовать о наличии нарушений в эксплуатации газового оборудования. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специалисты местной газовой компании, проводя необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств взрыва”, – пояснили в департаменте.

Что касается пострадавших, то они были распределены по различным медицинским учреждениям города. Известно, что среди них – трое детей младшего возраста. Пока не сообщается о точном состоянии здоровья всех пострадавших, но власти города пообещали предоставить обновленную информацию в ближайшее время.