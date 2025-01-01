За билеты на эти самолеты частично заплатит государство в 2025 году

SCAT
По результатам конкурса с января 2025 года авиакомпания будет выполнять полеты по следующим социально значимым направлениям (цены указаны в одну сторону):
- Шымкент – Петропавловск, будет выполняться 2 раза в неделю. Первый вылет 4 января, стоимость – 25 000 тенге.
- Шымкент – Кокшетау, будет выполняться 2 раза в неделю, стоимость – 25 000 тенге.
- Астана – Урджар, 6 раз в неделю, стоимость – 16 000 тенге, будет выполняться в летний период с июня по август включительно.
- Астана – Ушарал, 7 раз в неделю, стоимость – 18 000 тенге, будет выполняться в летний период с июня по август включительно.
- Алматы – Урджар, 6 раз в неделю, стоимость – 14 000 тенге, будет выполняться в летний период с июня по август включительно.
- Алматы – Ушарал, 7 раз в неделю, стоимость – 18 000 тенге, будет выполняться в летний период с июня по август включительно.
- Туркестан – Актобе, будет выполняться 3 раза в неделю, стоимость – 31 000 тенге, начало полетов с января 2025 года.
- Алматы – Тараз, будет выполняться 7 раз в неделю, стоимость – 16 000 тенге, начало полетов с 1 января.
- Тараз – Атырау, будет выполняться 2 раза в неделю, стоимость билета – 28 000 тенге, начало полетов в январе.
Кроме того, ранее сообщалось, о субсидируемых авиамаршрутах Астана – Балхаш и Алматы – Балхаш. Их будет также выполнять компания. Предполагается, что рейсы будут с июня по конец августа 2025 года.
Qazaq Air
В 2025 году компания планирует выполнять ряд субсидируемых авиамаршрутов по социально значимым направлениям, а именно по 7 маршрутам внутри Казахстана.
Речь идет о данных направлениях: (цены указаны в одну сторону):
- Аcтана – Павлодар – Астана (4 раза в неделю). Стоимость билета – 15 000 тенге.
- Астана – Петропавловск – Астана (ежедневно). Стоимость билета – 15 000 тенге.
- Туркестан – Костанай – Туркестан (2 раза в неделю). Стоимость билета – 31 000 тенге.
- Туркестан – Караганда – Туркестан (2 раза в неделю). Стоимость билета – 20 000 тенге.
- Жезказган – Караганда – Жезказган (4 раза в неделю). Стоимость билета – 10 000 тенге.
- Жезказган – Шымкент – Жезказган (3 раза в неделю). Стоимость билета – 18 000 тенге.
- Алматы – Кокшетау – Алматы (3 раза в неделю). Стоимость билета – 33 000 тенге.
В пресс-службе также уточнили, что детям до 14 лет (включительно) скидка на авиабилеты 50 процентов. Также в стоимость авиабилетов включен провоз ручной клади до 5 килограммов и багажа весом до 20 килограммов. Изменение даты вылета и возврат билетов разрешаются без штрафов. Перевозчик также пообещал нам позднее сообщить информацию о расписании полетов.
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