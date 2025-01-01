Студенты устроили массовую драку в новогоднюю ночь в кафе Алматы

В одном из кафе произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в массовую драку, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Видео с дракой распространилось в сети. На кадрах видно, как несколько молодых людей избивают друг друга. При этом в ход идут стулья, дубинки и даже столы.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что все участники инцидента установлены и доставлены в доставлены в управление полиции Медеуского района.

"Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

Согласно информации в социальных сетях, одного из участников драки из кафе увнезли на "скорой" с разбитой головой.