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02.01.2025, 10:05

Правила осуществления валютных операций изменились в Казахстане

Новости Казахстана 0 3 225

Астана. 1 января. КазТАГ – Правила осуществления валютных операций изменились в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С 1 января вступили в силу изменения, внесенные в постановление Национального банка от 30 марта 2019 года №40 «Об утверждении правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан», согласно которым при покупке валюты.

Теперь юридическое лицо-резидент при покупке безналичной иностранной валюты за тенге в один рабочий день на общую сумму, превышающую $50 тыс. в эквиваленте, указывает цель покупки и предоставляет в банк валютный договор, а также указание на обратную продажу неиспользованной валюты на ту часть заявок, которая с учетом предыдущих заявок образует сумму, превышающую $50 тыс. в эквиваленте. Общая сумма покупок иностранной валюты рассчитывается по всем заявкам клиента на покупку в один операционный день, независимо от цели покупки. Без предоставления подтверждающих документов и указания на обратную продажу, клиент может приобрести валюту в одном банке в один операционный день на любые цели в сумме не более $50 тыс. в эквиваленте. В целях выполнения данного требования, для покупки валюты на цели исполнения обязательств по валютному договору, в банк необходимо представлять валютный договор, независимо от суммы покупки.

В случае перевода денег в другой уполномоченный банк иностранной валюты, ранее приобретенной в другом банке, в заявлении на перевод собственных средств необходимо обязательно указывать информацию о дате покупки иностранной валюты, а также номер и дату валютного договора, во исполнение которого была приобретена иностранная валюта. В случае отсутствия данной информации в заявлении на перевод денег банк должен будет отказать клиенту в проведении операции.

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