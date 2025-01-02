Размеры утильсбора за авто в 2025 году в Казахстане

Утилизационный платёж за легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы привязан к объёму двигателя. А за грузовики — к полной массе транспортного средства. Рассчитывается он по следующей таблице:

Виды и категории транспортных средств Базовая ставка утильсбора Коэффициенты, применяемые к базовой ставке утильсбора Сумма утильсбора в тенге 1. Легковые авто (M1), в том числе внедорожники (G) С электродвигателями, за исключением гибридов 50 МРП 0 0 С рабочим объёмом двигателя: До 1 000 см³ 50 МРП 1.5 294 900 От 1 001 см³ до 2 000 см³ 50 МРП 3.5 688 100 От 2 001 см³ до 3 000 см³ 50 МРП 5.0 983 000 Свыше 3 001 см³ 50 МРП 11.5 2 260 900 2. Грузовые, в том числе повышенной проходимости Полной массой: До 2.5 тонны 50 МРП 3.5 688 100 От 2.5 тонны до 3.5 тонны 50 МРП 7.5 1 474 500 От 3.5 тонны до 5 тонн 50 МРП 7.5 1 474 500 От 5 тонн до 8 тонн 50 МРП 8.0 1 572 800 От 8 тонн до 12 тонн 50 МРП 9.5 1 867 700 От 12 тонн до 20 тонн 50 МРП 10.5 2 064 300 От 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей 50 МРП 20.5 4 030 300 Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн 50 МРП 11.0 2 162 600 3. Автобусы и микроавтобусы, в том числе повышенной проходимости С электродвигателями, за исключением гибридов 50 МРП 0 0 С рабочим объёмом двигателя: До 2 500 см³ 50 МРП 4.0 786 400 От 2 500 см³ до 5 000 см³ 50 МРП 8.0 1 572 800 От 5 000 см³ до 10 000 см³ 50 МРП 10.5 2 064 300 Свыше 10 001 см³ 50 МРП 13.5 2 654 100

Уплатить утильсбор можно на сайте Recycle.kz, заверив заявку электронной цифровой подписью.

Для машин, ввезённых в РК из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, к заявке нужно будет приложить:

скан таможенной декларации, в соответствии с которой авто было помещено под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;

скан талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля) для подтверждения даты пересечения государственной границы Казахстана;

скан свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) или одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

В случае невозможности определения данных, необходимых для расчёта утилизационного платежа, операторы могут запросить:

транспортную накладную (с указанием VIN-номера ввозимых автомобилей) или международную транспортную накладную CMR, подтверждающую международную перевозку (с указанием VIN-номера ввозимых машин);

счёт-фактуру или инвойс.

Для автомобилей, ввезённых в Казахстан из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан):

скан паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства государства — члена Евразийского экономического союза;

скан СБКТС или ОТТС;

скан приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу от экспортёра государства — члена ЕАЭС импортёру в РК, с указанием идентификационного номера передаваемых автомобилей (если таковые имеются);

скан транспортной накладной (с указанием VIN-номера ввозимых автомобилей) или международную транспортную накладную CMR, подтверждающую международную перевозку (с указанием VIN-номера ввозимых транспортных средств).

Дополнительно для подтверждения даты ввоза машины в Казахстан могут запросить талон о прохождении государственного контроля на границе либо его копию. В случае отсутствия талона датой ввоза будет считаться дата подачи заявки.

Процесс оплаты

При оформлении заявки нужно быть предельно внимательным. Убедитесь, что все данные указаны верно, вплоть до каждой точки-запятой. Все сканы документов должны быть чёткими, с хорошо различимой информацией. После отправки заявку «Жасыл даму» рассматривает в течение одного рабочего дня. В выходные заявка принимается, но не обрабатывается. Если найдётся ошибка, подавать заявку придётся заново.

Получив счёт, произвести оплату утиля можно в банке. По опыту импортёров так надёжнее и быстрее.