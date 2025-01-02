Размеры утильсбора за авто в 2025 году в Казахстане

Утилизационный платёж за легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы привязан к объёму двигателя. А за грузовики — к полной массе транспортного средства. Рассчитывается он по следующей таблице:
|Виды и категории транспортных средств
|Базовая ставка утильсбора
|Коэффициенты, применяемые к базовой ставке утильсбора
|Сумма утильсбора в тенге
|1. Легковые авто (M1), в том числе внедорожники (G)
|С электродвигателями, за исключением гибридов
|50 МРП
|0
|0
|С рабочим объёмом двигателя:
|До 1 000 см³
|50 МРП
|1.5
|294 900
|От 1 001 см³ до 2 000 см³
|50 МРП
|3.5
|688 100
|От 2 001 см³ до 3 000 см³
|50 МРП
|5.0
|983 000
|Свыше 3 001 см³
|50 МРП
|11.5
|2 260 900
|2. Грузовые, в том числе повышенной проходимости
|Полной массой:
|До 2.5 тонны
|50 МРП
|3.5
|688 100
|От 2.5 тонны до 3.5 тонны
|50 МРП
|7.5
|1 474 500
|От 3.5 тонны до 5 тонн
|50 МРП
|7.5
|1 474 500
|От 5 тонн до 8 тонн
|50 МРП
|8.0
|1 572 800
|От 8 тонн до 12 тонн
|50 МРП
|9.5
|1 867 700
|От 12 тонн до 20 тонн
|50 МРП
|10.5
|2 064 300
|От 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей
|50 МРП
|20.5
|4 030 300
|Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн
|50 МРП
|11.0
|2 162 600
|3. Автобусы и микроавтобусы, в том числе повышенной проходимости
|С электродвигателями, за исключением гибридов
|50 МРП
|0
|0
|С рабочим объёмом двигателя:
|До 2 500 см³
|50 МРП
|4.0
|786 400
|От 2 500 см³ до 5 000 см³
|50 МРП
|8.0
|1 572 800
|От 5 000 см³ до 10 000 см³
|50 МРП
|10.5
|2 064 300
|Свыше 10 001 см³
|50 МРП
|13.5
|2 654 100
Уплатить утильсбор можно на сайте Recycle.kz, заверив заявку электронной цифровой подписью.
Для машин, ввезённых в РК из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, к заявке нужно будет приложить:
- скан таможенной декларации, в соответствии с которой авто было помещено под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
- скан талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля) для подтверждения даты пересечения государственной границы Казахстана;
- скан свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) или одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
В случае невозможности определения данных, необходимых для расчёта утилизационного платежа, операторы могут запросить:
- транспортную накладную (с указанием VIN-номера ввозимых автомобилей) или международную транспортную накладную CMR, подтверждающую международную перевозку (с указанием VIN-номера ввозимых машин);
- счёт-фактуру или инвойс.
Для автомобилей, ввезённых в Казахстан из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан):
- скан паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства государства — члена Евразийского экономического союза;
- скан СБКТС или ОТТС;
- скан приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу от экспортёра государства — члена ЕАЭС импортёру в РК, с указанием идентификационного номера передаваемых автомобилей (если таковые имеются);
- скан транспортной накладной (с указанием VIN-номера ввозимых автомобилей) или международную транспортную накладную CMR, подтверждающую международную перевозку (с указанием VIN-номера ввозимых транспортных средств).
Дополнительно для подтверждения даты ввоза машины в Казахстан могут запросить талон о прохождении государственного контроля на границе либо его копию. В случае отсутствия талона датой ввоза будет считаться дата подачи заявки.
Процесс оплаты
При оформлении заявки нужно быть предельно внимательным. Убедитесь, что все данные указаны верно, вплоть до каждой точки-запятой. Все сканы документов должны быть чёткими, с хорошо различимой информацией. После отправки заявку «Жасыл даму» рассматривает в течение одного рабочего дня. В выходные заявка принимается, но не обрабатывается. Если найдётся ошибка, подавать заявку придётся заново.
Получив счёт, произвести оплату утиля можно в банке. По опыту импортёров так надёжнее и быстрее.
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