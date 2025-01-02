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02.01.2025, 11:38

Размеры утильсбора за авто в 2025 году в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 809

С 1 января 2025 года сумма, которую необходимо уплатить казахстанцам за утилизацию до первичной регистрации автомобиля, автоматически подрастёт вместе с минимальным расчётным показателем (МРП). Если в 2024 году он равнялся 3692 тенге, то в 2025-м МРП увеличился до 3932, передает kolesa.kz

Фото: Юлия Дербичева
Фото: Юлия Дербичева

Утилизационный платёж за легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы привязан к объёму двигателя. А за грузовики — к полной массе транспортного средства. Рассчитывается он по следующей таблице:

Виды и категории транспортных средств Базовая ставка утильсбора Коэффициенты, применяемые к базовой ставке утильсбора Сумма утильсбора в тенге
1. Легковые авто (M1), в том числе внедорожники (G)
С электродвигателями, за исключением гибридов 50 МРП 0 0
С рабочим объёмом двигателя:
До 1 000 см³ 50 МРП 1.5 294 900
От 1 001 см³ до 2 000 см³ 50 МРП 3.5 688 100
От 2 001 см³ до 3 000 см³ 50 МРП 5.0 983 000
Свыше 3 001 см³ 50 МРП 11.5 2 260 900
2. Грузовые, в том числе повышенной проходимости
Полной массой:
До 2.5 тонны 50 МРП 3.5 688 100
От 2.5 тонны до 3.5 тонны 50 МРП 7.5 1 474 500
От 3.5 тонны до 5 тонн 50 МРП 7.5 1 474 500
От 5 тонн до 8 тонн 50 МРП 8.0 1 572 800
От 8 тонн до 12 тонн 50 МРП 9.5 1 867 700
От 12 тонн до 20 тонн 50 МРП 10.5 2 064 300
От 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей 50 МРП 20.5 4 030 300
Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн 50 МРП 11.0 2 162 600
3. Автобусы и микроавтобусы, в том числе повышенной проходимости
С электродвигателями, за исключением гибридов 50 МРП 0 0
С рабочим объёмом двигателя:
До 2 500 см³ 50 МРП 4.0 786 400
От 2 500 см³ до 5 000 см³ 50 МРП 8.0 1 572 800
От 5 000 см³ до 10 000 см³ 50 МРП 10.5 2 064 300
Свыше 10 001 см³ 50 МРП 13.5 2 654 100

Уплатить утильсбор можно на сайте Recycle.kz, заверив заявку электронной цифровой подписью.

Для машин, ввезённых в РК из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, к заявке нужно будет приложить:

  • скан таможенной декларации, в соответствии с которой авто было помещено под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
  • скан талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля) для подтверждения даты пересечения государственной границы Казахстана;
  • скан свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) или одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

В случае невозможности определения данных, необходимых для расчёта утилизационного платежа, операторы могут запросить:

  • транспортную накладную (с указанием VIN-номера ввозимых автомобилей) или международную транспортную накладную CMR, подтверждающую международную перевозку (с указанием VIN-номера ввозимых машин);
  • счёт-фактуру или инвойс.

Для автомобилей, ввезённых в Казахстан из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан):

  • скан паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства государства — члена Евразийского экономического союза;
  • скан СБКТС или ОТТС;
  • скан приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу от экспортёра государства — члена ЕАЭС импортёру в РК, с указанием идентификационного номера передаваемых автомобилей (если таковые имеются);
  • скан транспортной накладной (с указанием VIN-номера ввозимых автомобилей) или международную транспортную накладную CMR, подтверждающую международную перевозку (с указанием VIN-номера ввозимых транспортных средств).

Дополнительно для подтверждения даты ввоза машины в Казахстан могут запросить талон о прохождении государственного контроля на границе либо его копию. В случае отсутствия талона датой ввоза будет считаться дата подачи заявки.

Процесс оплаты

При оформлении заявки нужно быть предельно внимательным. Убедитесь, что все данные указаны верно, вплоть до каждой точки-запятой. Все сканы документов должны быть чёткими, с хорошо различимой информацией. После отправки заявку «Жасыл даму» рассматривает в течение одного рабочего дня. В выходные заявка принимается, но не обрабатывается. Если найдётся ошибка, подавать заявку придётся заново.

Получив счёт, произвести оплату утиля можно в банке. По опыту импортёров так надёжнее и быстрее.

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