Пенсионный возраст в Казахстане: будут ли изменения в 2025 году

В 2025 году мужчины в Казахстане также будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 61 год. То есть изменений пенсионного возраста пока не предвидится. Когда их ждать, узнали журналисты NUR.KZ.
Так, согласно Социальному кодексу РК, к 2023 году он вырос до 61 года. Но на этом этапе пенсионный возраст для казахстанок было решено "заморозить" на пять лет.
Таким образом, по 2027 год включительно женщины страны будут выходить на пенсию в 61 год. То есть в 2025 году к оформлению пенсионных выплат могут готовиться казахстанки 1964 года рождения, в 2026 – 1965-го, а в 2027 – 1966 года.
Вместе с ними в 2025 году на пенсию выходят мужчины 1962 года.
Подать документы в центр обслуживания населения (ЦОН) для назначения пенсии из государственного бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда можно уже за 10 дней до дня рождения.
Также напомним, что солидарную пенсию в 53 года могут оформить женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет. При этом они должны иметь трудовой стаж до 1998 года. Время ухода неработающей матери за малолетними детьми, к слову, в него тоже входит.
Основной же женский пенсионный возраст снова начнет увеличиваться с 1 января 2028 года. В этом году на пенсию начнут выходить казахстанки, достигшие 61,5 года.
В 2029 году он составит 62 года, в 2030 – 62,5 года, а с 2031 – 63 года.
|Пенсионный возраст женщин в Казахстане
|2025-2027 годы
|61 год
|2028 год
|61,5 года
|2029 год
|62 года
|2030 год
|62,5 года
|с 2031 года
|63 года
|По данным 207 статьи Социального кодекса РК
Отметим, что в периоды повышения пенсионного возраста казахстанкам особенно важно оформлять пенсионные выплаты вовремя. Дело в том, что они назначаются со дня обращения, поэтому, упустив время, можно лишиться части положенной пенсии.
Напомним, что с 2025 года в Казахстане почти на 15% вырастет минимальная базовая пенсия и на 8,5% – солидарные пенсионные выплаты по возрасту. Коснется это как состоявшихся, так и новоиспеченных пенсионеров.
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