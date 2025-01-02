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02.01.2025, 13:54

Наказание для закладчиков смягчили в Казахстане

Новости Казахстана 0 501

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий вопрос введения более мягкого наказания для закладчиков наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Закон незначительно смягчает наказание для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).

"Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях", - сообщает Акорда.

Однако неоднократное совершение преступления повлечет суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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