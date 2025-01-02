Наказание для закладчиков смягчили в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий вопрос введения более мягкого наказания для закладчиков наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

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Закон незначительно смягчает наказание для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).

"Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях", - сообщает Акорда.

Однако неоднократное совершение преступления повлечет суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.