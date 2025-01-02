190 sim-карт и устройства sim-box нашли на съемной квартире в Алматы

В Алматы задержаны двое подозреваемых в мошенничестве, на съемной квартире у которых найдены 190 sim-карт и устройства sim-box, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В ведомстве отмечают, что для звонков казахстанцам по различным мессенджерам на территории республики интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box.
"Для того, чтобы обманывать людей, преступникам не обязательно присутствовать в той или иной стране, нужно лишь физическое присутствие в стране устройства, которые, используя интернет-трафик местных операторов сотовой связи, обеспечивают связь с подложных номеров", - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что в предновогодние дни при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД сотрудниками полиции ДП Алматы задержаны двое 25-летних парней, которые якобы организовали на съемной квартире бесперебойную работу sim-box.
"Оперативными работниками при осмотре квартиры были изъяты четыре устройства sim-box на 32 слота каждое и 190 sim-карт казахстанских операторов сотовой связи, несколько телефонов и ноутбуков. Проводятся следственные мероприятия. В отношении задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей", - сообщили в МВД.
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