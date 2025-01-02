Новые профессии появятся в Казахстане в 2025 году – назван список

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Согласно Атласу новых профессий в ближайшем будущем в Казахстане появятся следующие новые профессии.

Сельское хозяйство

Целых пять новых профессий появится в сфере агропромышленного комплекса страны. По данным ведомства, в 2025 году появится потребность в технологах инновационных биопрепаратов и в агрономах-экономистах. В ближайшую пятилетку также будут нужны инженер по автоматизации и роботизации сельскохозяйственного производства или агроинформатик, специалист по эко-таре, и оператор по робототехнике.

Строительство

В 2025 году будут нужны цифровой проектировщик (специалист BIM) и диспетчер беспилотных летательных аппаратов. Также в ближайшее время сфера будет нуждаться в техниках по робототехнике, инженерах-технологах по разработке экологически дружественных строительных материалов и инженерах энергосберегающих технологий.

Горно-металлургическая сфера

Уже в ближайшее время возникнет необходимость в операторах беспилотных летательных аппаратов контроля процессов и геологоразведки, администраторах сетей блокчейн, супервайзерах по ремонту и модернизации оборудования, в менеджерах оптимизации логистических потоков. До 2030 года будут нужны инженеры апгрейда оборудования.

Ранее мы писали о том, в каких кадрах будет нуждаться Казахстан в ближайшие годы. В частности, Казахстану будут нужны 93 тысячи бухгалтеров, 77 тысяч охранников и инкассаторов, такое же количество продавцов и их помощников, 44 тысячи водителей, 35 тысяч учителей по общественным наукам, 33 тысячи сотрудников среднего медперсонала, 32 тысячи воспитателей, 31 тысяча учителей по естественным наукам, 30 тысяч офисных служащих и 26 тысяч учителей начальной школы.