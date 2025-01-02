Мужчина погиб в новогоднюю ночь на электроподстанции в Актюбинской области

На электроподстанции в Актюбинской области в новогоднюю ночь погиб мужчина. По предварительным данным, его смерть наступила после удара током, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

По информации портала "Мой Город", трагедия произошла вечером 31 декабря 2024 года в поселке К. Нокина. 38-летний мужчина пошел проверить, почему нет электричества, после этого подстанция загорелась.

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"По факту происшествия на подстанции начали досудебное расследование. Предварительная причина смерти – удар электрическим током", – сообщили в пресс-службе Департамента Актюбинской области.