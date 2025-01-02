Для регистрации абонентских номеров планируют внедрить обязательную биометрическую идентификацию в РК

Сейчас операторы сотовой связи продают незарегистрированные номера дистрибьютерами и дилерами в упрощенном порядке с минимальными требованиями к идентификации реального собственника при регистрации номеров. Об этом в ответе на запрос депутатов заявил премьер-министр Олжас Бектенов , сообщает корреспондент inbusiness.kz.

Фото: gov.kz

"Сегодня мошенники для обеспечения анонимности активно используют звонки посредством интернета, мессенджеров и SIM-боксов. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) совместно с заинтересованными государственными органами разработали Дорожную карту по реализации механизмов противодействия финансовому мошенничеству, в которой предусмотрены меры, направленные на исключение фактов их использования", - отметил глава кабмина.

Также Бектенов пояснил, какие меры предусмотрены в карте. В их числе ограничение регистрации количества номеров на одного абонента, запрет регистрации на дистрибьютеров и дилеров, а также введение обязательной биометрической идентификации при регистрации абонентских номеров и устройств через интернет-портал "eGov", введение уголовной ответственности за незаконный ввоз, реализацию и регистрацию GSM шлюза (sim-box), позволяющего совершать неидентифицируемые телефонные звонки. Планируется введение ответственности операторов связи за продажу SIM-карт с нарушением требований законодательства.