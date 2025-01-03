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02.01.2025, 19:29

Насколько надёжны китайские автомобили в Казахстане?

Новости Казахстана 0 1 435

Американское агентство J.D. Power через свой филиал в Китае провело опрос и составило список самых надёжных автомобилей, выпускаемых в этой стране, передает offside.kz

Фото drive2.ru
Фото drive2.ru

В ходе исследования у владельцев машин, купленных за последние 1–2 года, узнавали, какие неисправности они встречали. При этом оценивались внешний/внутренний дизайн, опыт вождения, дисплей, мультимедийная система, климат-контроль, сиденья, двигатель, а также функции помощи водителю и другие параметры.

Премиальные бренды

В ТОП-3 самых надёжных вошли Porsche, Land Rover и BMW. Несмотря на то что автомобили этих марок собираются в Китае, они принадлежат зарубежным концернам.

Массовые бренды

В массовом сегменте лидируют Toyota, Honda, Ford и Buick. Примечательно, что китайские марки не смогли войти в пятёрку лучших.

Надёжные китайские бренды

Тем не менее, в рейтинге китайских автопроизводителей наиболее надёжными признаны:

  • Hongqi
  • Chery
  • Geely
  • GAC
  • Tank
  • Lynk & Co

Самые надёжные модели 2024 года

По данным исследования 2024 года, в числе самых надёжных отмечены следующие модели:

  • Седаны:
    Toyota Vios, Hyundai Verna, Chery Arrizo 5, Ford Focus, Volkswagen Lamando, Geely Preface

  • Компактные кроссоверы:
    GAC GS3, Geely Vision X6, Geely Emgrand S

  • Кроссоверы среднего размера (эконом-сегмент):
    Hyundai Mufasa, GAC GS4, Forthing T5

  • Кроссоверы высокого ценового сегмента:
    Kia Sportage, Toyota Izoa, Haval Dargo

В этом списке часто встречаются бренды Toyota, Hyundai, Ford, Volkswagen, Geely, GAC и Kia.

Вывод

С каждым годом надёжность китайских автомобилей, выпускаемых в Китае, неуклонно растёт. Однако в премиальном классе по-прежнему доминируют мировые марки (Porsche, Land Rover, BMW), а в массовом секторе — Toyota, Honda, Ford, Buick. При этом Hongqi, Chery, Geely, GAC и другие китайские производители активно развиваются, показывая, что их модели могут конкурировать на международном рынке, в том числе и в Казахстане.

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