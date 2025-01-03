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03.01.2025, 08:05

Вырастут ли соцвыплаты из-за увеличения социального отчисления в Казахстане

Новости Казахстана 0 295

В 2025 году ставка соцотчислений в Казахстане увеличилась до 5%. Но на размеры соцвыплат это не повлияет, так как они зависят только от дохода. Об изменениях в законе узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Казахстанские работодатели уплачивают социальные отчисления (СО) в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). За счет этого работники в разных жизненных ситуациях могут получать социальные выплаты.

Между тем, согласно 244 статье Социального кодекса РК, ставка социальных отчислений еще в прошлом году была равна 3,5% от объекта исчисления, а с 1 января 2025 года она увеличилась до 5%.

Как нам сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, ставка социальных отчислений была равна 5% с 2010 по 2018 годы, но в связи с введением в стране системы обязательного социального медицинского страхования ее на время снизили.

Таким образом, действие пониженной ставки соцотчислений закончилось. Повлияет ли это на размер социальных выплат, мы также узнали в Минтруда.

Вырастут ли соцвыплаты из-за повышения ставки

В ведомстве отметили, что размер социальных выплат рассчитывается от объекта исчисления социальных отчислений, то есть дохода, на основе которого работодатель их рассчитал и уплатил.

Таким образом, размер ставки социальных отчислений никак не влияет на размер социальных выплат. Даже если работодатель будет платить больше, от объема отчислений ничего не зависит – они не аккумулируются на личных счетах казахстанцев.

Например, с дохода, учтенного в качестве объекта исчисления, равного 200 тысяч тенге, работодатель в 2024 году платил социальное отчисление в размере 3,5%, или 7 тысяч тенге. В 2025 году СО составит 5%, или 10 тысяч тенге.

Но при расчете социальных выплат будет учитываться среднемесячный доход, учтенный в качестве объекта исчисления социальных отчислений. То есть в нашем примере и за 2024, и за 2025 год это будет 200 тысяч тенге.

Повлияет ли повышение ставки на зарплаты

В Минтруда также подчеркивают, что объектом исчисления социальных отчислений являются расходы работодателя на выплату заработной платы. То есть непосредственно с личного дохода работника они не удерживаются.

С начисленных зарплат работников вычитаются только обязательные пенсионные взносы, индивидуальный подоходный налог и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Таким образом, плановый рост ставки социальных отчислений с 3,5% до 5% в 2025 году не должен повлиять на размеры зарплат казахстанцев и их будущих социальных выплат.

А вот работодатели будут тратить на фонд оплаты труда больше денег. Особенно с учетом роста обязательного пенсионного взноса работодателя.

Какие соцвыплаты точно будут проиндексированы

При этом отметим, что две из пяти социальных выплат казахстанцы получают достаточно долгое время: по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца. Поэтому их индексация просто необходима, чтобы доходы нуждающихся получателей не обесценила инфляция.

Таким образом, соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, которые были назначены до 1 января 2025 года, в этом году повысят на 6,5%. Остальных выплат, в том числе в связи с беременностью, уходом за ребенком и потерей работы, это не коснется.

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