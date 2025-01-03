Кто будет строить АЭС в Казахстане. Токаев рассказал о будущем ядерной энергетики

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" высказался о будущем ядерной энергетики в Казахстане, передает Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: pexels.com

По словам Президента, казахская сторона как заказчик будущей АЭС будет генеральным оператором в планируемом международном консорциуме. В ходе визита Владимира Путина в Астану обсуждалось возможное участие в консорциуме компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом.

"Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в 2025 году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение.

"Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним: референдум по АЭС проходил в воскресенье, 6 октября, с 07:00 до 20:00. Согласно итоговым результатам, 5 561 937 граждан, или 71,12 процента, проголосовали за.