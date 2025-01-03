Президент высказался по вопросу о едином часовом поясе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал установление единого часового пояса в Казахстане, передает Tengrinews.kz . Об этом он сказал в интервью газете "Ана тілі".

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Журналист уточнил, что в обществе есть разные мнения по поводу перехода на единый часовой пояс. Ведутся дискуссии между Парламентом и правительством.

"Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению Здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения правительства", - отметил Президент.

По его словам, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений.

"Поэтому в Парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения. Убежден, Парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение", - отметил он.

Напомним, с 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единое время. В Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау сдвинули стрелки на 1 час назад. Таким образом, вся страна начала жить в часовом поясе UTC +5.