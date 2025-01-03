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03.01.2025, 09:54

Токаев о визите Путина в Казахстан: Многое осталось за кадром

Новости Казахстана 0 633

Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" высказался о визите президента России в Казахстан, передает Tengrinews.kz.

Архивное фото пресс-службы Акорды. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Архивное фото пресс-службы Акорды. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

По словам лидера Казахстана, повестка переговоров с Владимиром Путиным в ноябре прошлого года была очень насыщенной и многое осталось за кадром.

"Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России", - отметил Президент нашей страны.

"О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией".

Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина опытным государственным деятелем, который хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.

"Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Показательно, что наибольшее количество поездок Владимир Путин совершил именно в нашу страну – 33 визита. Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи".

Токаев подчеркнул, что все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль.

Напомним, Владимир Путин побывал в Казахстане с государственным визитом 27 ноября прошлого года. В ходе переговоров главы двух государств обсудили перспективы развития взаимодействия в энергетике, нефтегазовой промышленности, транзите энергоресурсов, машиностроении, транспорте и логистики, финансах, экологии и водной политике, образовании, науке и культуре, а также в других сферах.

"Очень важно то, что Казахстан развивается успешно под руководством Президента Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, демонстрирует стабильный рост, очень устойчивый, надежный", - заявил тогда Владимир Путин по итогам своего визита в Астану.

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