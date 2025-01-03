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03.01.2025, 10:03

"Нельзя противопоставлять другим языкам": Токаев о продвижении казахского языка

Новости Казахстана 0 691

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как отметил журналист, в последнее время сфера употребления казахского языка заметно расширилась, количество граждан, свободно владеющих государственным языком, увеличилось. Это говорит о растущей востребованности казахского языка. Более того, растет интерес к его изучению и за рубежом.

Интервьюер спросил Токаева, что необходимо сделать для придания еще большего импульса продвижению казахского языка в нашем обществе.

"Согласен с Вами, привлекательность и конкурентоспособность казахского языка стремительно повышаются. Отрадно, что казахский язык становится «модным» и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан. Отечественный бизнес выстраивает свои маркетинговые кампании с учетом запросов и ожиданий казахскоязычного потребителя. Все это наглядно свидетельствует об эффективности политики государства в этой очень деликатной и политически важной сфере.

К слову, в мире насчитывается более 7 тысяч языков, свыше трех тысяч из которых находятся под угрозой исчезновения. Казахский язык к этой группе не принадлежит, в 2024 году он занял 79-е место среди самых распространенных языков планеты.

Здесь нужно воздать должное представителям казахской интеллигенции – писателям, журналистам, учителям, ученым, деятелям культуры, а также труженикам села – истинным патриотам, которые в сложный и противоречивый советский период, по существу, спасли казахский язык от исчезновения на всемирной лингвистической карте.

Для достижения еще более впечатляющих результатов, помимо модернизации научно-образовательной инфраструктуры, совершенствования системы преподавания казахского языка в школах и учебных заведениях, нужно решить вопрос повышения статуса преподавателей. Необходимо поддержать специальный фонд, созданный в 2023 году по инициативе общества «Қазақ тілі».

Особое внимание следует уделить применению цифровых технологий, потому что это во многом предопределит дальнейшую судьбу казахского языка, а значит, и глобальную конкурентоспособность нашего государства.

Полезную роль в развитии государственного языка может сыграть наша творческая молодежь и креативная индустрия. Государство будет содействовать развитию этой перспективной отрасли экономики. Речь идет о создании коммерчески привлекательного, востребованного на отечественном и мировом рынках казахскоязычного контента – литературы, музыки, кино, сериалов, компьютерных игр.

Успешное будущее казахского языка у меня не вызывает сомнений. Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку", – считает президент.

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