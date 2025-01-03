Токаев ответил на вопрос о встречах Назарбаева с Путиным

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

"Недавняя встреча первого президента с Владимиром Путиным в Москве вызвала разные толкования и оценки. Высказывалось также недоумение по поводу целесообразности такой встречи спустя пять лет после официальной отставки, были запущены и конспирологические версии, связанные с предстоящими президентскими выборами в Казахстане. Ваше мнение: зачем и кому нужны такие встречи, кто их инициатор?" - спросил журналист в рамках интервью газете "Ана тілі".

"Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить", - ответил Токаев.

По его словам, инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны.

"Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов", - добавил Президент.

Ранее Токаев отмечал, что в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает.

"После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии", - заметил Токаев.

Но сейчас, по его словам, нужно проявить здравый смысл и по-достоинству оценить исторические заслуги Назарбаева перед Казахстаном.

Токаев также отметил, что сейчас они общаеются по телефону примерно раз в месяц.

Также Президент высказался о визите Путина в Казахстан. Он уточнил, что многое осталось за кадром.