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03.01.2025, 10:26

Токаев ответил на вопрос о встречах Назарбаева с Путиным

Новости Казахстана 0 834

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал встречи экс-президента страны Нурсултана Назарбаева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

"Недавняя встреча первого президента с Владимиром Путиным в Москве вызвала разные толкования и оценки. Высказывалось также недоумение по поводу целесообразности такой встречи спустя пять лет после официальной отставки, были запущены и конспирологические версии, связанные с предстоящими президентскими выборами в Казахстане. Ваше мнение: зачем и кому нужны такие встречи, кто их инициатор?" - спросил журналист в рамках интервью газете "Ана тілі".

"Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить", - ответил Токаев.

По его словам, инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны.

"Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов", - добавил Президент.

Ранее Токаев отмечал, что в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает.

"После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии", - заметил Токаев.

Но сейчас, по его словам, нужно проявить здравый смысл и по-достоинству оценить исторические заслуги Назарбаева перед Казахстаном.

Токаев также отметил, что сейчас они общаеются по телефону примерно раз в месяц.

Также Президент высказался о визите Путина в Казахстан. Он уточнил, что многое осталось за кадром.

"С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. (...) Президент Путин – опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона", - сказал Токаев.

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