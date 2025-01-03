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03.01.2025, 10:47

Военный парад пройдет в Астане

Новости Казахстана 0 450

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал военный парад, который пройдет в Астане и станет центральным событием празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В интервью газете "Ана тілі" Токаев отметил, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года.

"Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма. Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием", - сказал Президент.

Он указал, что про подготовку к предстоящему юбилею Победы говорил еще на заседании Национального курултая в Атырау. Обнародованные тогда инициативы уже получили практическое воплощение. Трем степеням ордена "Айбын" присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой.

"План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов.

В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой", - перечислил Президент.

Токаев выразил уверенность, что юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле.

Отметим, что Казахстан не проводил военные парады с 2020 года.

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