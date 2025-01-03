Санитарные книжки и медицинские справки перейдут в цифровой формат в Казахстане

Как проинформировали в правительстве, на сегодня санитарные книжки имеются у порядка 1,6 млн казахстанцев.
Изменения коснутся и выдачи других медицинских документов. Для удобства граждан с бумажного носителя в электронный формат также планируется перевести:
- Больничный лист;
- 075/у "Медицинская справка";
- 026/у "Заключение ВКК";
- 073/у "Справка о допуске к управлению ТС";
- 069/у "Санаторно-курортная карта";
- 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка";
- 076/у "Получение разрешения на оружие";
- 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".
"Для этого в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем. Передаваться документы в третьи руки будут только с согласия граждан с помощью приложения "eGov mobile", в котором есть доступ к медицинским данным в разделе "еDensaulyq".Правительство РК
Кроме того, с нового года информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка также будут регистрировать в электронном виде. Алгоритм действий изменится только в том случае, если привитый пациент пожалуется на осложнения после вакцинации – врач будет обязан немедленно оказать помощь, оформить электронное извещение и передать его в госорганы.
Ранее в Минздраве разъяснили, что перевод медицинских книжек в онлайн-формат позволит сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость повторного посещения терапевта для получения штампа о допуске к работе.
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