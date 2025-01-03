Бык убил сельчанина в СКО

В одном из хозяйств Тайыншинского района Северо-Казахстанской области произошла трагедия. Во время обхода животноводческих баз мужчина получил травму от животного, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Qazaqstan Media.
ЧП случилось второго января на территории одного из ТОО, в котором содержат крупный рогатый скот. Смертельный удар 40-летнему работнику нанес бык.
«Мужчину доставили в реанимационное отделение Тайыншинской межрайонной многопрофильной больницы. От полученных травм он скоропостижно скончался. По данному факту отдел полиции зарегистрировал уголовное дело. Ведется следствие», — рассказали в ДП СКО.
Ранее в СКО убийством закончилось новогоднее застолье.
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