40 автомобилей столкнулись на трассе Астана - Щучинск

Около 40 автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz . Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона.

Кадр из видео

Информацию прислали в редакцию читатели. Очевидцы и участники массовой аварии сняли на видео кадры с места событий. На кадрах видно, что на трассе сильная метель.

"В 13:30 в Акмолинской области, между селом Когам и селом Каратал района Биржансал, из-за ухудшения погодных условии (метель, ограничение видимости), предварительно произошло столкновение около 40 автомашин. Информация по жертвам и пострадавшим пока нет. На месте работает полиция", - сообщили в департаменте.