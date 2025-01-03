Число столкнувшихся на трассе Астана - Щучинск машин выросло до 95 (видео)

Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", колонна из 95 машин, столкнувшаяся на трассе Астана - Щучинск, ехала под сопровождением полицейских и спецтехники, передает Tengrinews.kz .

Кадры из видео

Как объяснили дорожники, участок автодороги республиканского значения Астана - Петропавловск (километры 18–232) закрыли в 07:20 утра из-за ухудшения погодных условий. После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12:30 движение в сторону Щучинска организовали под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники.

"Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", - сообщили в "КазАвтоЖоле".

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖола". Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение.

На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины (КДМ) и 2 трактора.

В настоящее время движение на указанном участке дороги вновь ограничено для всех транспортных средств.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.