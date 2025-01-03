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03.01.2025, 17:10

Размеры сбора за первичную регистрацию авто в 2025 году в Казахстане

Новости Казахстана 0 412

МРП в Казахстане увеличился и с 1 января равен 3 932 тенге. На сколько подорожала постановка на учёт ввозимых автомобилей и коммерческого транспорта?, - передает kolesa.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Ставка сбора за первичную регистрацию в Казахстане привязана к минимальному расчётному показателю (МРП). С учётом ежегодного повышения МРП регистрация машин в тенге ежегодно дорожает.

Сбор за первичную регистрацию, или в народе первичку, применяется к автомобилям, которые ставятся на учёт в Казахстане впервые.

Размер ставок зависит от типа двигателя: электро или ДВС. Помимо этого, на стоимость постановки на учёт влияет год выпуска транспорта: для легковых автомобилей возрастом от 3 лет и выше сбор в 10 раз больше, чем от 2 до 3 лет.

К примеру, автомобиль 2022 года выпуска в 2025 году относится к категории от 3 лет и выше. Годом выпуска считается дата, указанная на заводской табличке (бирке) машины. Если это Toyota Camry, то есть категория М1 с ДВС или гибридным приводом, то владелец уплатит 500 МРП за регистрацию авто, или 1 966 000 тенге.

Категория и год выпуска Ставка сбора, в МРП Ставка сбора, в тенге
Электромобили (М1), за исключением гибридов:    
До 2 лет, включая год выпуска
(2025–2024)		 0.25 983
От 2 до 3 лет, включая год выпуска
(2023)		 25 98 300
От 3 лет и выше, включая год выпуска
(2022 и старше)		 250 983 000
Легковые авто (М1), за исключением электромобилей:    
До 2 лет, включая год выпуска
(2025–2024)		 0.25 983
От 2 до 3 лет, включая год выпуска
(2023)		 50 196 600
От 3 лет и выше, включая год выпуска
(2022 и старше)		 500 1 966 000
Автобусы и грузовики (М2, М3, N1, N2, N3), за исключением седельных тягачей:    
До 2 лет, включая год выпуска
(2025–2024)		 0.25 983
От 2 до 3 лет, включая год выпуска
(2023)		 240 943 680
От 3 до 5 лет, включая год выпуска
(2022–2021)		 350 1 376 200
От 5 лет и выше, включая год выпуска
(2020 и старше)		 2500 9 830 000
Грузовики категории N3 (седельные тягачи):    
До 2 лет, включая год выпуска
(2025–2024)		 0.25 983
От 2 до 3 лет, включая год выпуска
(2024)		 240 943 680
От 3 до 7 лет, включая год выпуска
(2022–2019)		 350 1 376 200
От 7 лет и выше, включая год выпуска
(2018 и старше)		 2500 9 830 000

В размеры первичного сбора не входят пошлины за техпаспорт (СРТС) и госномера — 1.25 МРП и 2.8 МРП. В 2024 году это ещё плюс 15 924.6 тенге к первичному сбору.

Напомним, что вместе с изменением МРП в Казахстане с 1 января 2024 года увеличились штрафы, а также размер утилизационного платежа.

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