Размеры сбора за первичную регистрацию авто в 2025 году в Казахстане

МРП в Казахстане увеличился и с 1 января равен 3 932 тенге. На сколько подорожала постановка на учёт ввозимых автомобилей и коммерческого транспорта?, - передает kolesa.kz

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Ставка сбора за первичную регистрацию в Казахстане привязана к минимальному расчётному показателю (МРП). С учётом ежегодного повышения МРП регистрация машин в тенге ежегодно дорожает.

Сбор за первичную регистрацию, или в народе первичку, применяется к автомобилям, которые ставятся на учёт в Казахстане впервые.

Размер ставок зависит от типа двигателя: электро или ДВС. Помимо этого, на стоимость постановки на учёт влияет год выпуска транспорта: для легковых автомобилей возрастом от 3 лет и выше сбор в 10 раз больше, чем от 2 до 3 лет.

К примеру, автомобиль 2022 года выпуска в 2025 году относится к категории от 3 лет и выше. Годом выпуска считается дата, указанная на заводской табличке (бирке) машины. Если это Toyota Camry, то есть категория М1 с ДВС или гибридным приводом, то владелец уплатит 500 МРП за регистрацию авто, или 1 966 000 тенге.

Категория и год выпуска Ставка сбора, в МРП Ставка сбора, в тенге Электромобили (М1), за исключением гибридов: До 2 лет, включая год выпуска

(2025–2024) 0.25 983 От 2 до 3 лет, включая год выпуска

(2023) 25 98 300 От 3 лет и выше, включая год выпуска

(2022 и старше) 250 983 000 Легковые авто (М1), за исключением электромобилей: До 2 лет, включая год выпуска

(2025–2024) 0.25 983 От 2 до 3 лет, включая год выпуска

(2023) 50 196 600 От 3 лет и выше, включая год выпуска

(2022 и старше) 500 1 966 000 Автобусы и грузовики (М2, М3, N1, N2, N3), за исключением седельных тягачей: До 2 лет, включая год выпуска

(2025–2024) 0.25 983 От 2 до 3 лет, включая год выпуска

(2023) 240 943 680 От 3 до 5 лет, включая год выпуска

(2022–2021) 350 1 376 200 От 5 лет и выше, включая год выпуска

(2020 и старше) 2500 9 830 000 Грузовики категории N3 (седельные тягачи): До 2 лет, включая год выпуска

(2025–2024) 0.25 983 От 2 до 3 лет, включая год выпуска

(2024) 240 943 680 От 3 до 7 лет, включая год выпуска

(2022–2019) 350 1 376 200 От 7 лет и выше, включая год выпуска

(2018 и старше) 2500 9 830 000

В размеры первичного сбора не входят пошлины за техпаспорт (СРТС) и госномера — 1.25 МРП и 2.8 МРП. В 2024 году это ещё плюс 15 924.6 тенге к первичному сбору.

Напомним, что вместе с изменением МРП в Казахстане с 1 января 2024 года увеличились штрафы, а также размер утилизационного платежа.