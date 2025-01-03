Размеры сбора за первичную регистрацию авто в 2025 году в Казахстане

МРП в Казахстане увеличился и с 1 января равен 3 932 тенге. На сколько подорожала постановка на учёт ввозимых автомобилей и коммерческого транспорта?, - передает kolesa.kz
Ставка сбора за первичную регистрацию в Казахстане привязана к минимальному расчётному показателю (МРП). С учётом ежегодного повышения МРП регистрация машин в тенге ежегодно дорожает.
Сбор за первичную регистрацию, или в народе первичку, применяется к автомобилям, которые ставятся на учёт в Казахстане впервые.
Размер ставок зависит от типа двигателя: электро или ДВС. Помимо этого, на стоимость постановки на учёт влияет год выпуска транспорта: для легковых автомобилей возрастом от 3 лет и выше сбор в 10 раз больше, чем от 2 до 3 лет.
К примеру, автомобиль 2022 года выпуска в 2025 году относится к категории от 3 лет и выше. Годом выпуска считается дата, указанная на заводской табличке (бирке) машины. Если это Toyota Camry, то есть категория М1 с ДВС или гибридным приводом, то владелец уплатит 500 МРП за регистрацию авто, или 1 966 000 тенге.
|Категория и год выпуска
|Ставка сбора, в МРП
|Ставка сбора, в тенге
|Электромобили (М1), за исключением гибридов:
|До 2 лет, включая год выпуска
(2025–2024)
|0.25
|983
|От 2 до 3 лет, включая год выпуска
(2023)
|25
|98 300
|От 3 лет и выше, включая год выпуска
(2022 и старше)
|250
|983 000
|Легковые авто (М1), за исключением электромобилей:
|До 2 лет, включая год выпуска
(2025–2024)
|0.25
|983
|От 2 до 3 лет, включая год выпуска
(2023)
|50
|196 600
|От 3 лет и выше, включая год выпуска
(2022 и старше)
|500
|1 966 000
|Автобусы и грузовики (М2, М3, N1, N2, N3), за исключением седельных тягачей:
|До 2 лет, включая год выпуска
(2025–2024)
|0.25
|983
|От 2 до 3 лет, включая год выпуска
(2023)
|240
|943 680
|От 3 до 5 лет, включая год выпуска
(2022–2021)
|350
|1 376 200
|От 5 лет и выше, включая год выпуска
(2020 и старше)
|2500
|9 830 000
|Грузовики категории N3 (седельные тягачи):
|До 2 лет, включая год выпуска
(2025–2024)
|0.25
|983
|От 2 до 3 лет, включая год выпуска
(2024)
|240
|943 680
|От 3 до 7 лет, включая год выпуска
(2022–2019)
|350
|1 376 200
|От 7 лет и выше, включая год выпуска
(2018 и старше)
|2500
|9 830 000
В размеры первичного сбора не входят пошлины за техпаспорт (СРТС) и госномера — 1.25 МРП и 2.8 МРП. В 2024 году это ещё плюс 15 924.6 тенге к первичному сбору.
Напомним, что вместе с изменением МРП в Казахстане с 1 января 2024 года увеличились штрафы, а также размер утилизационного платежа.
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