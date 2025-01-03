Сколько пенсионных накоплений можно изъять в 2025 году в Казахстане

Вкладчики ЕНПФ в 20 лет могут использовать пенсионные накопления, если они превышают 3,26 млн, а в 60 лет – 9,89 млн тенге. О порогах минимальной достаточности в 2025 году читайте на NUR.KZ.

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Уже четыре года, как у казахстанцев появилась возможность использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом на жилье и лечение изъять можно сумму, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которая превышает порог минимальной достаточности (ПДМ).

Такое ограничение нужно, чтобы сохранить основную задачу пенсионных накоплений – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПДМ.

Какие пороги были изначально

По этой же причине размеры порогов периодически увеличивают вместе с ростом минимальной заработной платы, пенсии и прожиточного минимума.

Например, изначально в 2021 году 20-летние вкладчики ЕНПФ могли использовать пенсионные накопления, превышающие 1,71 млн тенге, в 40 лет – 3,42 млн тенге, а в предпенсионном возрасте (59-62 года) – 5,56 млн тенге.

В апреле 2022 года ПМД подняли почти в два раза, а с января 2023 года – еще в среднем на несколько сотен тысяч. Но с тех пор, как в 2024, так и в 2025 годах, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, они больше не менялись.

Какие пороги будут в 2025 году

То есть уже третий год пороги минимальной достаточности в Казахстане остаются на прежнем уровне. Например, в 20 лет вкладчики ЕНПФ могут использовать сумму пенсионных накоплений свыше 3,26 млн тенге.

Для 30 лет ПДМ равен 4,58 млн тенге, а в 45 лет нужно накопить 6,95 млн тенге. Перед пенсией, в возрасте от 60 до 62 лет, можно использовать пенсионные накопления, если на счете останется не меньше 9,89 млн тенге.

Пороги минимальной достаточности для использования

пенсионных накоплений на 2025 год (тенге) Возраст ПДМ Возраст ПДМ 20 3 260 000 40 6 100 000 21 3 380 000 41 6 270 000 22 3 510 000 42 6 440 000 23 3 630 000 43 6 610 000 24 3 760 000 44 6 780 000 25 3 890 000 45 6 950 000 26 4 030 000 46 7 130 000 27 4 160 000 47 7 310 000 28 4 300 000 48 7 490 000 29 4 440 000 49 7 670 000 30 4 580 000 50 7 860 000 31 4 720 000 51 8 050 000 32 4 870 000 52 8 240 000 33 5 010 000 53 8 440 000 34 5 160 000 54 8 640 000 35 5 310 000 55 8 840 000 36 5 470 000 56 9 040 000 37 5 620 000 57 9 250 000 38 5 780 000 58 9 460 000 39 5 940 000 59 9 670 000 60-62 9 890 000 По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Кому доступно больше накоплений

Напомним, что для пенсионеров предусмотрены индивидуальные расчеты и условия. Они могут использовать половину своих пенсионных накоплений, но если совокупный размер их пенсии не меньше 40% от зарплаты, которую вкладчик получал до выхода на заслуженных отдых.

Снять все накопления могут получатели пенсии за выслугу лет и вкладчики, оформившие пенсионный аннуитет.

А передавать свои пенсионные накопления частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) могут все казахстанцы независимо от их объемов. Передаче доступна половина от имеющейся на счете в ЕНПФ суммы, сформированной за счет ОПВ и обязательных профессиональных взносов (ОППВ).

Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) при этом можно передавать УИП полностью. Отметим, что доходность частных управляющих в прошедшем году значительно превышала инфляцию в Казахстане.