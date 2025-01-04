МВД Казахстана сделало важное заявление

Фото: polisia.kz

"Уважаемые участники дорожного движения! В условиях ухудшения погоды каждый ваш шаг на дороге имеет решающее значение. Гололед, сильный ветер, снегопад или туман могут превратить обычную поездку в опасное испытание. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дальних поездок. Помните, иногда лучше немного подождать, чем рисковать своей жизнью и безопасностью других", – сказал он.

Кайсар Султанбаев отметил, что если же вы оказались в пути:

снижайте скорость;

держите безопасную дистанцию;

избегайте резких маневров и обгонов;

при первой возможности остановитесь в ближайшем населенном пункте или безопасном месте.

"На дорогах круглосуточно работают дорожные службы, а также сотрудники полиции и спасательных подразделений. Их задача – помочь вам. В случае экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью", – подчеркнул глава КАП.

Особое внимание он обратил на тех, кто нарушает ограничения и предписания, связанные с погодными условиями. Такие действия подвергают опасности не только самих нарушителей, но и окружающих.

"Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Ваше внимание и ответственность сегодня – это залог безопасного возвращения домой завтра. Берегите себя и своих близких!" — заключил Кайсар Султанбаев.

3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. В аварии пострадали 20 человек.