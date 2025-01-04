Хотел проверить здоровье - казахстанец сдал ДНК-тест и нашел сестру в США

Эту удивительную историю рассказал житель Алматы Вадим Стружихин. Казахстанец никогда не мог предположить, что найдет единокровную сестру за тысячи километров от Казахстана, по ту сторону Атлантического океана, если бы однажды не решил сдать ДНК-тест, чтобы проверить свое здоровье. Корреспондент Tengrinews.kz разузнал подробнее.

Фото предоставлены Вадимом Стружихиным

Фото предоставлено Вадимом Стружихиным

Вадим Стружихин родился и вырос в Алматы. Мужчина работает в крупной компании, занимается разработкой программного обеспечения и часто путешествует за границу. Именно во время одной из поездок в январе 2022 года, находясь в Германии, он решил заказать и пройти ДНК-тест.

Фото предоставлено Вадимом Стружихиным

Я с детства интересуюсь технологиями, наукой, читаю многие медицинские исследования. Однажды прочитал известную книгу Харари "Sapiens. Краткая история человечества", в которой он упоминал о ДНК-тесте, и очень этим заинтересовался. В Казахстане возможности сдать именно этот тест не было. В январе 2022 года, путешествуя по Германии, я решил заказать его на немецкий адрес. Сам тест проводится так: они присылают коробочку, в ней сборник для слюны. Ты собираешь материал и отправляешь его по почте в американскую лабораторию для исследования и расшифровки, - рассказывает Вадим.

Результаты ДНК-теста казахстанца были загружены в базу данных.

Когда регистрируешь профиль, на сайте лаборатории есть опция: "Разрешить вашим родственникам писать вам". Я нажал "да". Спустя полгода мне приходит уведомление: "Вам пишет ваша сестра." Я опешил: что за сестра? Всех своих сестер и братьев я точно знаю по именам, а тут пишет англоязычный человек из США. И она, и я в шоке. В профиле у нее написано "Это ваша сестра", а у нее, соответственно, написано "Это ваш брат". Оказалось, что у нас большой процент одинаковых ДНК, что означало, что у нас общий родитель: либо мама, либо папа. Недолго думая, папа это или мама, я позвонил папе, - вспоминает мужчина.

В возрасте 3 лет Алину усыновила американская семья. Фото предоставлено Вадимом Стружихиным

Сестра рассказала, что она выросла в приемной американской семье. При этом она знала, что ее забрали из детского дома в Алматы.

У нее осталось свидетельство о рождении с фамилией матери. Я сообщил эту фамилию нашему папе. И оказалось, что это была девичья фамилия его второй жены. Тут, конечно, мы поняли, что произошло. Вторая жена папы ушла от него, когда была беременна, но по какой-то причине скрыла беременность. Он не знал, что она была беременна от него! Они расстались в мае 1999 года, а сестра родилась в ноябре. Ее оставили в роддоме. А дальше ребенка передали в детдом. Через 3 года ее удочерила американская пара, - рассказал казахстанец.

Оказалось, что американские родители усыновили сразу троих детей из разных детдомов Алматы и увезли в США.

Приемные родители моей сестры создали большую необычную семью. Итого они усыновили 10 детей со всего мира. У них в семье и темнокожие, и белокожие, и азиаты. Очень быстро я познакомил ее с нашим отцом. Мы созвонились, я помогал им с переводом. Теперь они переписываются друг с другом. Наш папа включил ее в свою рассылку, которую он шлет всем своим детям ежедневно, всякие открыточки и пожелания хорошего дня, - говорит Вадим Стружихин.

Семья усыновила 10 детей со всего мира. Фото предоставлено Вадимом Стружихиным

У сестры Алины жизнь сложилась благополучно. Она выросла в многодетной семье, после школы служила в армии США. Сейчас она работает инженером на заводе Tesla в штате Техас.

Выяснилось, что Алина сдала генетический тест спустя несколько месяцев после того, как это сделал Вадим. Удивительно и то, что она выбрала для этого ту же самую лабораторию, что и он. Дело в том, что в США есть несколько таких лабораторий и их базы данных не синхронизируются.

Я сдал этот генетический тест, так как мне было интересно посмотреть на свои корни, риски по здоровью, мутации некоторых генов. Например, тест показал высокую вероятность повышенного холестерина, я сдал анализы на холестерин, и они подтвердились. Врач назначил определенные лекарства, которые в итоге продлят мне жизнь. А она сдавала тест для того, чтобы узнать, какой она национальности. Она не могла понять кто она: русская или казашка. Она знала, что из Казахстана, но не знала, кто именно. И действительно, папа у нас русский, а ее мама - наполовину казашка, наполовину русская. И поэтому у нее такая необычная внешность. Этот тест как раз показал, что на 25 процентов она казашка, а на остальные 75 процентов у нее восточно-европейские корни, - добавил Вадим.

В социальных сетях Вадиму удалось отыскать и маму своей сестры.

Мы знаем, кто ее мама. Я нашел ее в соцсетях: во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". И с разрешения сестры я написал ей письмо. Но она не ответила. Сестра обид на биологических родителей не держит, так как папа действительно не подозревал о ее существовании. Если бы знал, точно бы не оставил в детдоме, а у мамы, видимо, были трудные обстоятельства. Алина также понимает, что ее жизнь здесь сложилась бы совершенно по-другому. Теперь сестра очень сильно хочет приехать в Алматы, я ей показывал город на фотографиях, и ей он очень понравился, она впечатлена. Я довольно часто бываю в США, и в ближайшее время собираюсь навестить ее в Техасе, - резюмировал Вадим.

Записала Айнаш Ондирис