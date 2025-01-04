Новая железная дорога строится между Узбекистаном и Казахстаном

Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию «Сарыагаш» и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Как пишет пресс-служба КТЖ, на эти цели «Қазақстан темір жолы» - портфельной компанией «Самрук-Қазына» - реализуется инвестпроект стоимостью 286 млрд тенге. Новая линия Дарбаза – Мактаарал также соединит два отдаленных района Туркестанской области – Мактааральский и Жетысайский – с остальной частью Казахстана.

На сегодняшний день произведена сборка рельсошпальной решетки в объеме порядка 100 километров из 203 км; из 9,5 млн выполнено 1,4 млн кубов земляных работ (или 15%).

В реализации проекта задействованы 46 единиц дорожно-строительной техники и более 70 человек. При строительстве железной дороги планируется использовать материалы местных производителей. На период строительства будет создано 3400 временных рабочих мест и более 500 рабочих мест - во время ввода в эксплуатацию, запланированного на 2027 год.